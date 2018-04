Jornada 35 Duelo entre un Levante crecido y un Sevilla convulso Paco López, técnico del Levante. / Kai Försterling (Efe) Los locales rozan con la punta de los dedos la salvación, mientras que el cuadro de Montella está obligado a levantarse tras la debacle en la final de la Copa del Rey EFE VALENCIA Viernes, 27 abril 2018, 06:30

Levante y Sevilla dirimen este viernes un duelo vital por la salvación y por un puesto en la Liga Europa, respectivamente, entre un conjunto valenciano crecido, que roza con la punta de los dedos la salvación, y un equipo sevillista convulso y obligado a levantarse por su debacle en la final de Copa.

Con el Levante cuarto por la cola, aunque podría sellar de forma virtual su permanencia si gana, y el Sevilla séptimo, con su billete para Europa en peligro, ambos abrirán la trigésima quinta jornada de Liga con rachas y estados de ánimo opuestos: el cuadro granota, con una sola derrota en ocho partidos; y el andaluz, tras seis citas sin ganar y con el técnico Vincenzo Montella cuestionado.

Más allá de los números, el choque es crucial para los dos en sus distintos objetivos. En el caso del Levante, si vence, alcanzaría una ventaja de doce puntos sobre el Deportivo, que el domingo recibe al Barcelona y que para salvarse debería ganar sus cuatro partidos y, además, enjugar una desventaja de 16 goles en la diferencia general. Por ello, el equipo valenciano deberá esperar 48 horas, hasta que se dispute el encuentro de Riazor, para conocer si la salvación es definitiva o debe ganársela en las tres últimas jornadas.

El entrenador del Levante, Paco López, tiene las bajas por lesión de Erick Cabaco, Cheick Doukouré, Raúl Fernández, Toño García e Iván López, y tampoco puede contar con el colombiano Jefferson Lerma, sancionado.

Tras haber variado su sistema el pasado lunes en San Mamés, Paco López regresaría al 1-4-4-2 con Sergio Postigo y Rober Pier en el eje de la defensa y dos ex del Sevilla, Coke Andújar y Antonio Luna, en la banda derecha y en la izquierda, respectivamente.

Además, el técnico valenciano podría colocar al serbio Sasa Lukic en el centro del campo junto a José Campaña, formado en la cantera del Sevilla, y otro exsevillista Iván López 'Ivi', tras descansar ante el Athletic Club, podría regresar al equipo titular. La misma situación puede pasar con Roger Martí, quien también fue reservado en Bilbao y que acompañaría en ataque a Emmanuel Boateng.

Luces de alarma encendidas

Mientras, el Sevilla llega al Ciutat de Valencia con las luces de alarma encendidas y la exigencia de rebajar con una victoria la convulsión que ha afectado a todos los estamentos del club tras la goleada que el Barcelona le endosó el sábado en la final de la Copa del Rey (0-5), por la pésima imagen dada y la humillación sufrida.

Su primera víctima ha sido su director deportivo, Óscar Arias, al decidir el martes el consejo de administración que no siga en el club al final de liga, si bien ratificó en su cargo a Montella, también señalado tras el desastre de la final copera y por la pésima trayectoria liguera del equipo (5 triunfos, 4 empates y 7 derrotas).

Aun así, el italiano es consciente de que está ante su primera 'pelota de partido' y, al igual que el club ha renovado su confianza en él al menos hasta el final de liga, Montella confía en su plantel y ha asegurado sentirse con fuerza y confianza para que el equipo supere este bajón y logre en estos cinco partidos -el choque contra el Real Madrid se aplazó al 9 de mayo- la clasificación para Europa.

Los jugadores también saben todo lo que se juegan y el lunes se reunieron y se conjuraron para dar el máximo en este tramo decisivo, con el objetivo ineludible de salir a flote y salvar una temporada muy irregular, en la que sus bandazos en la Liga han empañado todo lo bueno hecho en la Copa, salvo la final, y en la 'Champions'.

Con la única baja por lesión del central danés Simon Kjaer, el napolitano podría introducir cambios en el once, aunque no serían drásticos, y así en la línea de ataque Sandro Ramírez o el francés Wissam Ben Yedder tienen opciones de relevar al argentino 'Tucu' Correa, que no entró en la convocatoria por problemas físicos, y al colombiano Luis Muriel.

El francés Steven N'Zonzi, al que Montella tampoco convocó por problemas físicos, dejará su puesto al argentino Guido Pizarro o al exlevantinista Roque Mesa.

-Alineaciones probables:

Levante: Oier, Coke, Rober Pier, Postigo, Luna, Campaña, Lukic, Ivi, Morales, Roger y Boateng.

Sevilla: David Soria, Jesús Navas, Mercado, Lenglet, Escudero, Pizarro, Banega, Sarabia, Franco Vázquez, Sandro y Ben Yedder.

Árbitro: José Luis González González (Comité Castellanoleonés).

Estadio: Ciutat de València.

Hora: 21:00.

TV: beIN LaLiga