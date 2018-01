Y Mourinho aparece como 'apagafuegos' del incendio madridista José Mourinho. / AFP El portugués, renovado hasta 2020 en el Manchester United, pide no incendiar más el ambiente en plenos rumores sobre una salida de Cristiano, que lanza un mensaje de ánimo al madridismo: «aún nos quedan muchas batallas por ganar» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 25 enero 2018, 19:10

A nadie se le escapa la complicada situación que vive el Real Madrid, incluso estando a más de 2.000 kilómetros de distancia. «El Real Madrid está en llamas. Los resultados no son muy buenos y es un club donde trabajé tres años. Me importa el club y sería el último en echar leña al fuego», apuntó Jose Mourinho cuando, antes del partido de su equipo en la FA Cup, le preguntaron por la posible vuelta en verano de Cristiano Ronaldo a Old Trafford.

«Creo que en este momento el Real Madrid lo tiene como jugador. Yo sería el último en echar leña al fuego. Para sofocar un poco las llamas, creo que Cristiano es el tipo de jugador que quiere cualquier técnico, cada club. Pero solo lo pueden tener un técnico y un club, Zidane y el Real Madrid. Esa es mi sensación», concluyó.

Su declaración se produjo horas antes de que fuera anunciado su acuerdo de renovación con el Manchester United al menos hasta 2020, ya que en el nuevo documento hay una opción de un año extra. El portugués, a través de su agente Jorge Mendes, había insistido al club en la necesidad de ampliar la vinculación para convencer a nuevos futbolistas de sumarse al proyecto. «Estoy encantado al saber que sienten y creen que soy el entrenador adecuado para este gran club. Estamos creando condiciones para un brillante y exitoso futuro para el Manchester United», explicó el técnico en el comunicado del club mancuaniano.

Ahí podría entrar Cristiano Ronaldo de 32 años, que se encuentra en el centro de algunos rumores sobre un posible regreso al club (que lo vendió por 92 millones en julio de 2009), ya que Mourinho dijo en el pasado que trata de lograr un gran fichaje para la próxima temporada.

Casi en el mismo momento que el técnico atendía a la prensa, Cristiano lanzó un mensaje de ánimo a sus compañeros y a los aficionados tras la dolorosa eliminación en los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Leganés, partido para el que no fue convocado. «Ánimo equipo. Ánimo madridistas. Aún nos quedan muchas batallas por ganar», escribió Cristiano en su cuenta oficial de Twitter, sobre una foto del equipo entrenando al día siguiente del fracaso copero.

El portugués está recuperado de su aparatoso golpe cerca del ojo sufrido frente al Deportivo y en principio jugará el sábado contra el Valencia, en la 21ª jornada de la Liga, en la que está prácticamente descartado al título ya que se encuentra a 19 puntos del líder, el Barcelona.