Jornada 22 Piqué: «El Espanyol está cada vez más desarraigado de Barcelona y tiene un presidente chino» Piqué, junto a Sergio Busquets y Luis Suárez, manda callar a los aficionados del Espanyol tras su gol. / Reuters «Mandar callar era lo mínimo que podía hacer», afirma el central azulgrana, al que recriminaron su actitud Quique Sánchez Flores y Granero JULIÁN ALÍA Domingo, 4 febrero 2018, 20:13

Gerard Piqué fue, como era de esperar, el principal protagonista del derbi catalán. Tras sus polémicas declaraciones sobre el Espanyol días atrás, el central catalán anotó el gol que puso el empate definitivo y lo celebró mandando callar a la grada mientras era insultado.

Además, después del pitido final, el defensa del Barcelona echó aún más leña al fuego: «Decir que es de Cornellà no es una falta de respeto, es una obviedad, está cada vez más desarraigado de Barcelona y tiene un presidente chino y todos sus consejeros creo que son chinos. Ahora no hace falta que se gasten dinero en todos los periódicos de Cataluña diciendo que no son de China, de España, de Italia o de Tabarnia. Al final son lo que son y funcionan así. Cada vez están más desarraigados y es lo único que quise decir. Parece que mi sarcasmo ha funcionado porque se han gastado mucha pasta en campañas».

Después, el barcelonés añadió: «Se quejan de que diga esto y no investigan los insultos a mi familia. Mandar callar era lo mínimo que podía hacer. Los jugadores tenemos responsabilidad, pero también somos personas y reaccionamos según lo que pasa y hay un límite. Y si los que mandan no toman decisiones y no dicen nada, no nos quedaremos callados». Por último, reconoció que hubo un tumulto en los túnel de vestuarios que el árbitro extremeño Gil Manzano reflejó en el acta.

Por su parte, el delantero espanyolista Gerard Moreno, que ya había respondido con anterioridad a las declaraciones de Piqué, tuvo un rifirrafe con el central en los últimos instantes del encuentro. «Me ha venido a reprochar la entrada, pero eso se queda en el campo», dijo el punta perico al terminar el partido.

El técnico del Barça, Ernesto Valverde, quitó hierro al asunto de la polémica celebración de Piqué: «Lo enmarco dentro de todo lo que ha sido esta semana y lo que ha sido la rivalidad. Es un derbi, en el primer tiempo todo ha ido normal y ha habido poquísimas faltas. Cualquier entrada parece que es algo más porque los jugadores resbalan».

Sin embargo, tanto Quique Sánchez Flores como Esteban Granero recriminaron la actitud de Piqué: «Un jugador no puede silenciar a una afición y menos a la nuestra. Los gestos son gestos, y ahí quedan, pero la afición del Espanyol está muy por encima, y sabrá estarlo en los próximos días» manifestó el técnico, mientras que el centrocampista declaró: «Cuando quieres que te respeten, primero respeta tú. No discriminamos entre una ciudad como Barcelona o una ciudad pequeña y obrera como Cornellà. Donde haya un perico, de ahí es el Espanyol».