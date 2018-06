Primera Pochettino: «¿El Madrid? Todo el mundo tiene sueños, pero soy feliz en Londres» Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham. / Efe El técnico del Tottenham recuerda que «hablar de suposiciones no ayuda a nadie» COLPISA Barcelona Viernes, 1 junio 2018, 13:32

Mauricio Pochettino es el candidato número uno para sustituir a Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid. El entrenador argentino lo sabe y no oculta su deseo de sustituir al francés. «El fútbol te deparará circunstancias que no esperas, lo importante es disfrutar del hoy, de realidades, de este libro... Hablar de suposiciones no ayuda a nadie», dijo en la presentación de 'Un mundo nuevo, Diario íntimo de Pochettino en Londres', el libro autobiográfico que firma junto al colaborador de este periódico Guillem Balagué. «No he tenido tiempo a sentir nada porque todo ha sido muy rápido. El Madrid mueve una estructura que es impensable para otros clubes y toda la expectación que se genera cuando hay un nombre asociado a esa marca es inmensa», confesaba el actual técnico del Tottenham.

Sin embargo, Pochettino no quiso valorar la posibilidad de que termine siendo el elegido por Florentino Pérez: «Me lo tomo con naturalidad, no me afecta nada. Estoy en un proyecto espectacular, donde la motivación es tremenda». Además, el argentino recordó que «acabó de renovar por cinco años, estoy contento y feliz de que la gente en el Tottenham esté contenta conmigo y eso es mucho decir», aunque dejó la puerta abierta al señalar que «el fútbol te deparará circunstancias que no esperas, lo importante es disfrutar del hoy, de realidades, de este libro... Hablar de suposiciones no ayuda a nadie».

En lo que no tuvo dudas fue al contestar si el entrenador que asuma ahora el banquillo del Real Madrid es un valiente: «¿Piensas que los entrenadores pensarán que es difícil, que hay que ser valiente para coger una plantilla así? Pensaría todo lo contrario. La persona que tenga la posibilidad de tener ese banquillo seguramente hará su propio análisis. Estamos hablando de uno de los mejores equipos de la historia del fútbol». Por último, recordó que «el Madrid ha ganado cuatro Copas de Europa en los últimos cinco años, tres seguidas. Zidane tiene un mérito enorme, soy un gran admirador de Zidane, pero estamos hablando de futbolistas que son los mejores del mundo…».