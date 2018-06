Formato El enigma de la Supercopa a partido único Los jugadores del Real Madrid celebran el título de la última Supercopa. / Javier Soriano (Afp) Rubiales explicó que Tebas propone que las dos finales de Copa, la masculina y femenina, se disputen en un fin de semana en la misma ciudad pero que La Liga y FEF no se ponen de acuerdo con las fechas RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 5 junio 2018, 20:09

El lunes 18 de junio podría solucionarse cómo resolver la Supercopa de España 2018. Luis Rubiales, presidente de la FEF, planteó la posibilidad de que la Supercopa de España del mes de agosto, que disputará el Barcelona contra el Sevilla pese al doblete azulgrana, se juegue a partido único si todas las partes lo aceptan, aunque de no ser así su propuesta de fechas son el 12 y el 19 de agosto. «Hay una tremenda voluntad por parte de la FEF de llegar a un acuerdo. Nos hemos encontrado con un calendario que era el que era y en la Supercopa hay dos posibilidades, jugar a un partido para lo que hay que hablar con la televisión que tiene los derechos, con el Barça, con el Sevilla y con La Liga. Si todos ceden y se da lo haremos» tras «buscar un campo» pensando en las aficiones. En caso de que no haya consenso, «si no va a haber un calendario y la propuesta de la FEF es el 12 y el 19», explicó.

Hace dos días, el pasado domingo en Vila-Real, Rubiales confirmó que había sugerido a Javier Tebas la opción de que la Supercopa se disputase a un solo partido en campo neutral por los problemas de calendario del conjunto andaluz. Tebas, horas más tarde, enfrió esa posibilidad y que quiso dejar claro que no tiene intención de cambiar el calendario y se ha remitido a la fecha prevista, el 5 y 12 de agosto, recordando el amistoso que el equipo culé juega el día 4 en San Francisco. «Hasta hoy creía que lo importante son las competiciones oficiales. La Liga es sagrada, no es un kleenex para cambiar las fechas. No vamos a cambiar nuestra competición, el mejor torneo del mundo. Seremos inamovibles. La solución no es aplazar dos partidos», dijo Tebas.

Copa con rondas a un partido

La propuesta de Rubiales era sólo para esta campaña, ya que en la FEF se quiere mantener que las dos aficiones puedan disfrutar del torneo en su estadio sin tener que desplazarse. Hay que recordar que este lío de fechas que afecta tanto al Sevilla, que podría disputar la ida de la tercera eliminatoria que da acceso a la Europa League, como al Barcelona, que tiene cerrada su fecha para la pretemporada en suelo americano. Rubiales, durante un desayuno con medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol, reiteró su deseo de que la Copa del Rey se juegue a partido único hasta cuartos también a partir de la temporada que viene. «La Copa a un partido queremos hacerla a partir del año que viene, tanto si la organizamos desde la RFEEF como si la hace la Liga, porque le damos esa competencia, por lo menos hasta cuartos. Pero no es inmóvil, si no acertamos estamos abiertos a mejorar», explicó antes de apuntar que existe una discrepancia con la Liga sobre la final de la Copa, que para él debe ser el partido que cierre la temporada, y desveló que Javier Tebas, le planteó la posibilidad de que coincidan el mismo fin de semana en la misma ciudad las finales de Copa del Rey y de la Reina. «No se si hay posibilidad, pero lo vamos a estudiar porque sería positivo un fin de semana, una fiesta del fútbol en una ciudad. Nosotros pensamos que debe ser el último partido de la temporada y él nos ha planteado pedir un arbitraje», indicó.

Por último, y como ya hiciera al día siguiente de la final de la Copa de la Reina del pasado fin de semana, quitó importancia a lo sucedido al momento en el que entregó el trofeo a la capitana del FC Barcelona. «Laura y yo somos los que menos importancia le hemos dado (impidió que ésta colocara en el mismo una bandera de Cataluña para seguir el protocolo). Da igual la bandera, pero tienes que ponerla después de la entrega. Lo que más tristeza nos produjo fue que la junta directiva anterior no pidió a la Reina que acudiera», comentó antes de adelantar que se solicitará a Casa Real para que Doña Letizia pueda estar en la próxima edición.