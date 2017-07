Mercado de fichajes Theo Hernández ya es jugador del Real Madrid Theo, en un partido con el Alavés. / Archivo El lateral, procedente del Atlético de Madrid, quedará vinculado a su nuevo club durante las seis próximas temporadas ÓSCAR BELLOT Madrid Miércoles, 5 julio 2017, 19:11

El secreto a voces se ha confirmado este miércoles. El Real Madrid y el Atlético han anunciado el traspaso de Theo Hernández al conjunto del Paseo de la Castellana. El lateral izquierdo, que esta temporada jugó en calidad de cedido en el Alavés, quedará vinculado a la escuadra blanca durante las seis próximas campañas. El precio de la operación no se ha desvelado, aunque supera los 24 millones de euros que estipulaba la cláusula de rescisión del francés para que no sea vista como una acción hostil entre los dos rivales de la capital.

Theo Hernández, hijo del exfutbolista Jean-François Hernández y hermano de Lucas, zaguero del Atlético, será presentado el próximo lunes a las 19:30 horas en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu, tras someterse al correspondiente reconocimiento médico. Posteriormente, pisará por primera vez el césped de la que será su nueva casa con la elástica blanca y atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa.

El lateral se convierte así en el primer fichaje del Real Madrid para el curso 2017-2018 -también formarán parte de la plantilla Vallejo y Marcos Llorente, recuperados tras sus cesiones-.

Llegó el esperado momento. Un saludo a mi nueva afición 😉 #RealMadridhttps://t.co/4cj8yzFpg6 — Theo Hernandez (@theo3_theo) 5 de julio de 2017

Su incorporación estaba cantada desde que el pasado mes de mayo se conoció que el futbolista había pasado reconocimiento médico por la entidad que preside Florentino Pérez. La información trascendió a dos días del encuentro de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones que midió al Atlético de Madrid, equipo de procedencia de Theo, y el Real Madrid, su nuevo destino. Vino a poner más picante al ya de por sí inflamado duelo en el que los rojiblancos habían de intentar remontar el 3-0 infligido en la ida por los blancos en el Santiago Bernabéu.

Resquemor rojiblanco

La maniobra provocó el resquemor en la directiva del Atlético que, ante el deseo manifiesto del marsellés de poner rumbo al Bernabéu, trató de que aceptase alguna de las ofertas que habían llegado al Calderón procedentes de otros grandes de Europa. Por Theo se interesaron también el Barcelona el Liverpool y el Bayern de Múnich. También el Manchester City de Pep Guardiola había puesto sus ojos en el prometedor futbolista el verano pasado.

Theo había realizado la pretemporada del curso 2016-2017 a las órdenes de Diego Pablo Simeone, pero tras ampliar su contrato hasta 2021 fue cedido al Alavés, donde se convirtió pronto en una de las sensaciones de la pasada Liga. Su potencia, velocidad, regate y disparo atrajeron la atención del Real Madrid, que le veía como el relevo ideal para Marcelo. Carecía el club blanco de un suplente de garantías para el brasileño, ya que Coentrao nunca contó para Zidane. El luso jugará a préstamo la próxima temporada en el Sporting de Portugal, según confirmaron este mismo miércoles tanto el club lisboeta como el Real Madrid.

Consciente de que Theo, a sus 19 años, era una de las piezas más codiciadas del mercado, el Atlético de Madrid, que había mejorado su contrato hasta elevarlo a un millón de euros anuales, trató de ampliarlo nuevamente y llegó a ofrecerle hasta cuatro veces más de sueldo, pero siempre se encontró con la negativa del futbolista, lo que llevó al consejero delegado del cuadro rojiblanco, Miguel Ángel Gil Marín, a indagar para acabar entendiendo que ya tenía tomada la decisión de marcharse al eterno rival.

El malestar del Atlético era obvio, pero también la comprensión de que no había vuelta atrás, por lo que se trataba ya de fijar un precio que superarse el señalado por la cláusula de rescisión. Así ha sido finalmente, pese a lo cual el comunicado del Atlético trasluce que lo ocurrido no ha sido del gusto de la entidad rojiblanca. Recuerda el club presidido por Enrique Cerezo que el defensa entró en las categorías inferiores del Atlético en el verano de 2008, cuando contaba 11 años. Pasó por todas ellas desde el Alevín A hasta llegar al Atlético de Madrid B en la campaña 2015-16. Cumplimentada la pretemporada de la 2016-2017, en la que disputó dos amistosos ante el Numancia y el Melbourne Victory, se marchó cedido al Alavés sin haber debutado en partido oficial con el primer equipo, como destaca el Atlético. E incide en que hizo oídos sordos en reiteradas ocasiones a las propuestas de renovación del club y a las ofertas de otros conjuntos europeos ante «su firme deseo de jugar en el Real Madrid».

Recambio de Marcelo

Theo Hernández llega al Real Madrid tras disputar 38 partidos oficiales con el Alavés la pasada campaña. Fue una de las piezas clave del conjunto babazorro, que concluyó la Liga que supuso su retorno a Primera en novena posición y alcanzó la final de la Copa del Rey, en la que cayó ante el Barcelona. Aquel encuentro, que sirvió para que el Vicente Calderón se despidiese de la competición oficial, fue el último de Theo antes de aterrizar en el Real Madrid. Se marchó con un formidable gol de falta que no sirvió para que el Alavés levantase el trofeo pero que quedará inscrito como el primero que le endosó al archienemigo de la que ya es su nueva escuadra.

«Desde pequeñito era un sueño jugar con el Real Madrid», dijo el francés a finales de junio tras el acto de presentación de un campus de fútbol en la localidad californiana de Bell Gardens, cuando aún no se había oficializado su fichaje. «Estoy muy emocionado por la próxima temporada, ilusionado por jugar con los mejores jugadores del mundo. Ahora, lo único que hay que hacer es seguir trabajando y seguir luchando», proclamó un futbolista al que uefa.com incluyó en el once revelación del pasado campeonato. Con su llegada, Zidane ya dispone del relevo para Marcelo que tanto precisaba para que su política de rotaciones no siguiese cojeando de la pierna izquierda.