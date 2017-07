Real Madrid Theo: «He venido para aprender de los mejores» 01:33 El lateral francés pisa por primera vez el césped del Bernabéu vestido con la camiseta de su nuevo equipo y elogia a Marcelo ÓSCAR BELLOT Madrid Lunes, 10 julio 2017, 22:11

Theo Hernández ha cumplido por fin su deseo de pisar el césped del Santiago Bernabéu vestido de blanco. El francés ha tenido una jornada ajetreada. Por la mañana, al igual que el resto de sus nuevos compañeros de vestuario, pasó el preceptivo reconocimiento médico en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja. Posteriormente rubricó, en compañía de Florentino Pérez, el contrato por el que queda vinculado durante las seis próximas campañas al Real Madrid, hasta la 2022-2023. El presidente le entregó la elástica con el dorsal '15' que vestirá a partir de ahora. Y, ya por la tarde, tuvo lugar el momento cuya llegada ambicionaba desde hace semanas, la presentación oficial ante su nueva parroquia.

Recordó Florentino Pérez en el palco de honor del coliseo blanco que el Real Madrid habrá de afrontar "nuevos desafíos" tras el doblete Liga-Champions logrado la pasada campaña y pese a que destacó que no es fácil reforzar una plantilla como la que completó semejante gesta, subrayó que con Theo llega un futbolista que "tiene calidad, ambición, fuerza y determinación más que suficientes para jugar en el Real Madrid". Puso en valor el mandatario la tenacidad con ha llevado al lateral zurdo a su nueva escuadra. "Quisiste vestir esta camiseta por encima de todo", remarcó el presidente. "Tu firmeza y convicción son gestos que el madridismo no olvidará", agregó.

Repasó Florentino Pérez la corta pero brillante carrera del galo, de ascensión meteórica. "Tienes tan sólo 19 años y te has convertido en una de las sensaciones de la Liga", le dijo el mandatario, quien le recordó que este lunes debe ser "un día de gran felicidad" para el marsellés ya que llega "al club de las doce Copas de Europa". Y se mostró convencido de que para él vendrán días extraordinarios vistiendo la zamarra blanca. "Estamos convencidos de que con ella celebrarás muchos títulos", le señaló. "Hoy estás donde has querido estar y te espera una experiencia maravillosa como es jugar en el Real Madrid", continuó el empresario. "Theo, bienvenido a tu casa", remató.

"Mi referente es Marcelo"

Tras la bienvenida que le dio Florentino Pérez, Theo pronunció sus primeras palabras como madridista. Lo hizo para dar las gracias "a la afición" y a "los jugadores" por el recibimiento que le han dado. Y dejó claro que con su fichaje ha cumplido un gran sueño. "Estoy muy contento por estar en el mejor club del mundo. He venido para aprender de los mejores jugadores del mundo", manifestó, concluyendo con un "¡Hala Madrid!".

Posteriormente se enfrentó por primera vez como madridista a los periodistas en rueda de prensa. "Estoy muy ilusionado", insistió el marsellés, quien dijo que Zidane le había deseado "toda la suerte del mundo" en su nueva andadura. Reconoció que tenía varios equipos tras él pero subrayó que siempre tuvo claro que la mejor opción era la del Real Madrid y negó que hubiese sufrido presiones.

Se cuidó muy mucho de no pisar mal y tuvo palabras de elogio para Marcelo, con el que tendrá que rivalizar por un puesto en el 'once'. "Marcelo es el mejor lateral del mundo y lo que voy a hacer es trabajar, seguir sus pasos", apuntó. "Tengo muchas expectativas, pero lo que tengo que hacer ahora es entrenar día a día, ser humilde y seguir los pasos de mi referente que es Marcelo", agregó, si bien no escondió que ambiciona poder convertirse algún día en "el mejor lateral del mundo".

El Real Madrid oficializó el pasado miércoles el fichaje de Theo Hernández, después de que el club de Concha Espina cerrase un acuerdo con el Atlético de Madrid, su club de procedencia, a cambio de 28 millones de euros más dos en variables. La entidad rojiblanca no dejó dudas en el comunicado en el que confirmó la operación de su enfado por la marcha del galo, en cuya cantera se formó y del que salió tras un año cedido en el Alavés que le confirmó como uno de los laterales con mayor proyección del continente. Recordó que nunca llegó a debutar con el primer equipo y que rechazó la propuesta de ampliación de contrato, con mejora salarial incluida, que se le hizo.

Theo Hernández disputó 38 partidos oficiales con el Alavés la pasada campaña, siendo pieza clave para que el conjunto babazorro finalizase en novena posición la Liga y alcanzase la final de la Copa del Rey, en la que cayó ante el Barça. Marcó dos goles, uno de ellos en ese partido ante el eterno rival del que es su nuevo equipo.