Athletic Urrutia: «Estamos a la espera de que Kepa nos diga sí o no» Josu Urrutia, presidente del Athletic. / Manu Cecilio El presidente del Athletic apunta que el portero no era titular cuando comenzaron hace 15 meses las negociaciones y valora el guiño de Iñaki Williams sobre su continuidad J. A. PÉREZ CAPETILLO Bilbao Miércoles, 27 diciembre 2017, 15:13

La última rueda de prensa del año de Josu Urrutia era muy esperada. Sobre todo, por uno de los asuntos que lidera las conversaciones sobre el entorno rojiblanco en los últimos meses: la renovación o salida del club del portero Kepa Arrizabalaga. En cada círculo de debate y elucubraciones sobre el futuro del meta se ha escuchado de todo. Por ejemplo, si el de Ondarroa se marcha fijo al Madrid, o que se va al PSG, o a la Juve, o no, que se queda en el Athletic. Pero el culebrón sigue.

«Sin entrar en concreciones, entramos en unas fechas en las que el contrato de Kepa varía porque -a partir del 1 de enero- tiene la posibilidad de negociar con quien quiera. Quiero matizar que es un proceso de 15 meses de manera ininterrumpida. No era titular cuando arrancamos las negociaciones. Y ha habido un desarrollo por ambas partes. Creo que hemos detectado lo que pedía la otra parte. Hace un mes hemos llegado a un punto de encuentro. Estamos a la espera en un momento de impasse de que nos digan si sí o si no. No solo hay que exigirle al club la demanda de que establezca todo. Los jugadores son una representación en el campo de la masa social. Hay muchas maneras de lanzar guiños. E Iñaki Williams ha mandado un mensaje de tranquilidad, con ese 'no me quiero mover de aquí'. Y ese es un guiño», indicó el presidente del club de Ibaigane.

El Athletic está a la espera de una respuesta. «No sé si será positiva o negativa. Podemos repasar lo que sí ha existido. Con Fernando Llorente, por ejemplo, hubo mucho tiempo y, al final, Fernando dijo que no iba a renovar. Aquello pasó y veremos lo que sucede en esta ocasión», declaró. Respecto a la fecha de esa esperada respuesta «no puedo contestar a una fecha concreta, lo mismo sucede mañana o la semana que viene. Con Fernando Amorebieta lo hicimos a final de enero cuando era el momento de hacerlo. De momento, estamos en esta situación».

Urrutia negó que hubiera acercamiento de ninguna clase con el Real Madrid: «No tenemos ninguna confirmación por parte del entorno del jugador ni del Real Madrid. El Athletic no es un club vendedor». Sobre las dudas de Kepa si cumple los parámetros dijo que «seguimos hablando. Respecto a lo que se dice fuera no sé si es cierto. Por qué después, se da como el caso de Llorente, eso no sé explicarlo. Consigo entenderlo, pero no comprenderlo desde la perspectiva Athletic. No me quiero anticipar. No tenemos ninguna constancia de que ningún equipo haya negociado con Kepa. Es un proceso demasiado largo y hay momentos diferentes en él. Todo evoluciona. Hemos llegado a una conclusión de situarle al máximo nivel de la plantilla. Ha tenido una evolución como jugador. Entendemos que la propuesta satisfacía, pero tenemos el precedente anterior en el que recibes una respuesta negativa».

Respecto a su sensación actual sobre el caso, no se quiso anticipar: «Somos conscientes de lo que se dice por ahí, pero mientras no nos digan que no quieren renovar por el Athletic tengo que ser optimista. Nos corresponde agotar las posibilidades porque nos gustaría que Kepa se quede. En la parte del Athletic hemos puesto todo para que se quede. No sabemos si hay algo definitivo. Nosotros queremos que Kepa se quede. Cada proceso tiene su característica. Como institución intentamos poner las mejores condiciones. Y no somos los más listos ni los más tontos. El proceso comenzó hace quince meses. En el entorno del Athletic y de los seguidores tenemos que ser optimistas. Estamos a la espera de que venga la respuesta», concluyó, citando también a muchos jugadores que han renovado y «esa es la respuesta que buscamos».