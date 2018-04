Jornada 32 Valverde: «Imagino que estoy señalado» Ernesto Valverde, técnico del Barça, pensativo durante su conferencia de prensa. / Efe El técnico del Barça considera que «las derrotas como la de Roma son una mina en el fondo y te ayudan a mejorar» COLPISA Viernes, 13 abril 2018, 15:56

«De derrotas como las de Roma se aprende mucho, son una mina en el fondo. Te ayudan a mejorar», dijo Ernesto Valverde, técnico del Barça, este viernes, antes del partido contra el Valencia. El Barcelona tiene una oportunidad de regresar a la senda de la victoria tras la debacle europea y de dar otro paso más hacia un título de Liga que no se le puede escapar. «Estamos tocados pero con ganas de que el balón empiece a rodar otra vez. La reacción del público irá en función de la reacción que tengamos nosotros y de nuestra puesta en escena. Nos quedan diez puntos para ser campeón de Liga», recordó el Txingurri.

«No sé si me siento señalado pero imagino que sí. Cuando firmas un contrato con un equipo con el Barça sabes que es así. Va con el cargo», indicó el técnico sobre su situación personal. Sin embargo, no cree que su planteamiento en Roma fuese contra el modelo azulgrana. «Una cosas es que no seas capaz de superar una circunstancia y otra ponerse dramático», indicó. En este sentido, el técnico comentó: «Estoy bien. No es el peor momento en mi carrera deportiva, seguro. Evidentemente es un momento malo, no voy a negarlo, pero estamos todos para lo mismo, para ganar partidos. Cuando ganamos estamos contentos y cuando perdemos es cuando hay que juntarse más».

Valverde se refirió también al estado anímico de su plantilla tras la debacle en Roma. «Al equipo lo he visto bien dentro de que es un momento complicado de la temporada, posiblemente el segundo más difícil después del mes de agosto. Hemos tenido regularidad hasta que ha llegado al partido en el que hemos perdido y hemos perdido la posibilidad de seguir en una competición que nos hacía ilusión. Y es una decepción para nosotros y para la gente», admitió el técnico, que añadió: «Tenemos todavía muchas cosas por ganar. Mirar atrás no sirve de nada porque el partido lo seguimos perdiendo, hay que pensar en el siguiente, hay que volver a enchufarnos ya, enchufar a nuestro público y conseguir los retos de la temporada».

El entrenador recordó que «nunca es fácil la Champions» y apeló a darle valor al título de Liga: «Al final la Liga te da un dato de regularidad durante una temporada que es absolutamente complicado y la Champions es muy especial y no puedes tener un bajonazo. Tienes un día en el que no eres capaz de superar a un rival o tienes momentos de debilidad y eso te cuesta caro».

Y, también en clave Champions, puntualizó: «Creo que desde el principio sabíamos de la dificultad de la Roma. En la ida hicimos un 4-1 y en la vuelta repetimos el equipo y ellos se reforzaron mucho. Nos metieron el primer gol y no supimos salir de la presión ,pero no pensamos que hemos infravalorado al rival».

Apenas se habló del Valencia, próximo rival en el Camp Nou y con el italiano Simone Zaza como referencia en ataque. «Zaza es un jugador fuerte que nos puede crear problemas», describió.