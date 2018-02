Jornada 22 Zidane: «Yo no creo que la Liga esté sentenciada» 01:19 Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid. / Foto: J.J. Guillén (Efe) | Vídeo: Atlas El técnico del Real Madrid subraya que tiene una confianza ciega en su plantilla y niega que estén pensando únicamente en el duelo ante el PSG ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 2 febrero 2018, 14:19

Zinedine Zidane va a contracorriente. Pese a que casi todo el mundo da por muerto al Real Madrid en el principal torneo doméstico y que todo parece pivotar en torno al crucial duelo ante el PSG del 14 de febrero, el técnico se desmarca. "Estoy aquí para pensar lo que estoy haciendo ahora, preparar los partidos de Liga porque no creo que esté sentenciada", dijo en la víspera de la visita que su equipo rendirá al Ciutat de Valencia para medirse al Levante. "Vamos a seguir trabajando, a ganar los partidos que tenemos por delante, y luego la Champions, con la máxima ilusión", agregó.

De lo que suceda en ese choque ante el conjunto parisino parece depender el futuro de Zidane. Sin embargo, el francés sólo está centrado en el presente. "Me da igual lo que va a pasar el próximo año", señaló el preparador merengue, que insistió en la necesidad de "terminar bien la Liga, lo más alto posible".

Han recuperado los blancos parte de la autoestima perdida con dos contundentes victorias ante Deportivo de La Coruña (7-1) y Valencia (1-4) en las dos últimas jornadas, aunque entre medias sufrieron el varapalo copero frente al Leganés. Zidane confía en que ante el Levante se mantenga la buena dinámica. "Es otro partido importante para nosotros, después de dos victorias, y lo que queremos es estar preparados. Lo estamos. Hicimos una muy buen semana de entrenamientos y confianza para nada".

Volvió a cerrar filas con sus futbolistas después de que el mercado invernal se cerrase sin que el Real Madrid protagonizase ningún movimiento por expreso deseo del galo. "Yo confío en mi plantilla ciegamente", manifestó 'Zizou', quien recalcó que se siente respaldado por el plantel y que agradeció la defensa de su labor que efectuó Luka Modric. "Estamos aquí juntos, en un momento complicado, y he notado siempre a los jugadores concentrados en momentos muy difíciles", indicó Zidane, que negó que la razón de su cerrada defensa del grupo radique en un afán de blindarse ante futuras convulsiones y que toma como algo normal que se empiece a hablar ya de un posible relevo. "Es así. No sólo aquí, en el Real Madrid, es el trabajo cotidiano de todos los entrenadores. Cuando las cosas van un poco mal se habla de recambio, pero eso no me impide hacer mi trabajo y seguir peleando para mejorar las cosas", incidió.

Un momento «para echar gasolina»

Ante el Levante, Zidane volverá a alinear a la BBC, que encadenará así su segundo partido consecutivo partiendo de inicio. El regreso del tridente ha tenido como principal damnificado a Isco. No nota distinto el técnico al malagueño pese a su menor protagonismo. "Lo que tiene que hacer es seguir trabajando y pensando que es muy importante para nosotros. Hay muchos partidos e Isco es un jugador importante", apuntó.

Dejó claro Zidane que tanto Isco como Sergio Ramos, que arrastraban problemas físicos, estarán listos para medirse al Levante, aunque no quiso adelantar si serán de la partida. “Mañana verás el equipo”, manifestó.

«Siempre vamos a pedir más de Cristiano porque es el jugador referente de este equipo»

Se congratuló por el hecho de que Cristiano Ronaldo haya recuperado el olfato también en la Liga. "Siempre vamos a pedir más de Cristiano porque es el jugador referente de este equipo. Yo estoy contento con lo que hace", apuntó. Tuvo también palabras para Gareth Bale, que poco a poco va teniendo continuidad tras su calvario con las lesiones. "Cuando está a tope, es un jugador que marca la diferencia", dijo sobre el galés.

Valoró el aspecto positivo de no tener partidos entre semana hasta el 14 de febrero. "Cuando tienes una semana larga, es un momento para echar gasolina y trabajar", señaló. Su obsesión ahora es "ganar en intensidad" y mejorar la concentración "del minuto 1 al 90" porque el PSG, por mucho que Zidane quiera ir partido a partido, aguarda a la vuelta de la esquina.