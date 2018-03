Jornada 29 Zidane considera que Neymar sería compatible con la BBC Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, en conferencia de prensa. / Efe El técnico del Real Madrid reconoce que hubiera preferido no enfrentarse a la Juventus en cuartos de la Champions IGNACIO TYLKO Madrid Sábado, 17 marzo 2018, 18:24

Alejado nada menos que a 15 puntos del Barcelona y con 10 jornadas por delante, normal que la actualidad del Real Madrid gire mucho más sobre el futuro del brasileño Neymar, con quien habría hablado incluso ya Florentino Pérez para trasladarle una oferta, y del próximo enfrentamiento en cuartos de la Champions ante la Juventus que del Girona, el próximo modesto que llega dispuesto a asaltar este domingo el Santiago Bernabéu.

¿Neymar encajaría en el Madrid?, se le preguntó este sábado en Valdebebas al técnico Zinedine Zidane: "Cada uno puede decir lo que quiera. Es un jugador muy bueno, pero no es del Madrid. Yo hablo de los míos. Son comentarios vuestros. No está bien hablar de un jugador que no es nuestro. Respetamos al PSG y nosotros no podemos pensar en esas cosas", respondió el francés en primer término.

Vuelta a la carga. ¿Neymar sería compatible con la BBC? "Un jugador bueno puede jugar en cualquier sitio, en cualquier posición y en cualquier club. Todos los que vienen aquí saben dónde están. Lo que el club hace está pensado", respondió el entrenador marsellés, ya algo más concreto.

Zidane se mostró bastante explícito sobre el sorteo del viernes en la Liga de Campeones, ya que no le agrada volver a jugar contra su exequipo, a pesar de que el Real Madrid le ganó en la última final de Cardiff. "A la Juve la veo fuerte, como el año pasado. Un equipo competitivo. Será difícil. Está al 50%. Veremos después del primer partido. La Juve fue importante para mi carrera. Me hubiera gustado evitar a este equipo, pero el sorteo nos ha llevado ahí. Me concentraré en esa cita y dejaré de lado lo que haya vivido allí".

No cree de todos modos el entrenador merengue que los sorteos puedan estar manipulados, o dirigidos. "Nunca pensé en bolas calientes o frías. Ni antes ni ahora. Pero a estas alturas de Champions, todos los rivales son buenos", aseguró.

Le inquieta que ese compromiso ante los italianos llegue después de una semana con el parón liguero por los partidos internacionales y el consiguiente riesgo de lesiones, ahora que por fin tiene a toda la plantilla disponible. "No podemos cambiar nada. Se van 19 jugadores con sus selecciones. No sé si es la fecha adecuada, pero tenemos que respetarlo. Espero que vuelvan sanos".

«Bale no está triste»

Otro asunto de debate es la situación de Gareth Bale, que ha perdido el rol de indiscutible e incluso ahora es suplente en los partidos decisivos. No cree Zidane que el galés esté hundido o dolido. "No está triste. Está contento de estar en este club y lo ha demostrado. Es un jugador importante de esta plantilla".

Además, se felicitó por el hecho de que Raphael Varane al fin se muestre continuidad, sin problemas físicos, ya que "es un jugador extraordinario", y se alegró por la vuelta de Lucas Vázquez a la selección española. "Se lo merece. Es un profesional. Da el 150% en todo lo que hace. Está en un buen momento y nosotros lo aprovechamos".

Sobre la vuelta a la Liga, reconoció que "puede ser más complicado jugar estos partidos porque hay mucha distancia con el líder", pero insistió en que su obligación es inculcar a los jugadores para que se preparen bien para todos los choques. "Estamos terceros y queremos ser segundos. Ese es un objetivo importante", afirmó.

Y desconfió del Girona, que le ganó al Real Madrid en Montilivi: "La Liga es muy competitiva. Aquí no hay equipos pequeños. Está haciendo una muy buena temporada y vemos lo que han hecho. Pero lo importante es lo que vamos a proponer nosotros en el campo. Tenemos ganas de jugar mañana".