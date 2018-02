Jornada 22 Zidane, «decepcionado» tras «hacer lo más difícil: marcar goles» Zinedine Zidane, en el encuentro ante el Levante. / Afp El entrenador madridista echó en falta control del juego tras el gol de Isco COLPISA Sábado, 3 febrero 2018, 23:35

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, volvió a mostrase sin respuesta tras un nuevo pinchazo del conjunto blanco. «Decepcionado porque era un partido controlado donde además hemos hecho lo más difícil: marcar goles. Marcamos el segundo, pero son dos errores que hacemos en los dos goles. Es difícil después de lo positivo que hicimos la semana pasada en Valencia. Controlando el partido había que hacer más. Este año para nosotros es un año un poco complicado porque no acabamos de hacer cuatro, cinco o seis buenos resultados», declaró.

El entrenador francés también se refirió a la falta de continuidad del equipo pese a las victorias anteriores: «Hoy nos ha costado. La semana pasada no. Contra el Deportivo tampoco. La pena es que después del segundo gol que hicimos nosotros había que controlar el balón y defensivamente no estuvimos bien en el gol». Por último, habló sustitución de Cristiano Ronaldo que fue sustituido por Marco Asensio. «El cambio de Cristiano estaba previsto», dijo tras añadir que no necesitaba descanso.

Otros dos jugadores de la plantilla, conscientes de que les cuenta cerrar los partidos, lo destacaron al acabar el encuentro. Fue el caso de Casemiro y de Raphael Varane, quien declaró que «la Champions es una competición diferente» y lo van a dar todo para «acabar triunfando» esta temporada.