Jornada 6 Zidane: «Ahora soy el gafe y antes tenía flor» Zidane, en la sesión matutina de Valdebebas / . EFE El técnico del Real Madrid, que se medirá por vez primera a su hijo Enzo, considera que «es una buena oportunidad para demostrar que valgo para estar aquí» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Viernes, 22 septiembre 2017, 13:39

Está a siete puntos del líder tras la derrota sufrida frente al Betis (0-1) pero Zinedine Zidane no cambia el gesto, se sentó muy sonriente ante los medios de comunicación. Ni siquiera se mostró muy preocupado por las bajas «siempre sientan mal, molestan a un entrenador. No podemos hacer nada, dentro de una temporada puede pasar». Incluso llegó a bromear cuando le preguntaron por la, supuesta, mala suerte que acompaña al Real Madrid en este inicio de campaña de cara a puerta, con los sanciones y lesionados. «Ahora soy el gafe, antes entonces (cuando ganaba) tenía flor. Sigo teniendo flor eh, estoy en este club y estoy contento. No estoy pensando en el gafe que puedo tener o en el mal momento que podemos tener. Lo bueno es que hay un partido mañana, después tenemos Champions el martes y otro partido el próximo fin de semana. Está la suerte de que podemos cambiar rápidamente eso», apuntó antes de negar que esto vaya a modificar su manera de afrontar el día a día. «Mi carácter es así, no puedo gritar por gritar, hacer cosas que no son mías. Tengo confianza en mis jugadores y tengo la suerte de entrenarles. Tenemos ahora otro partido para cambiar esto. Y yo para demostrar que valgo para estar aquí. Se lo que pasa con dos resultados malos aquí, he sido jugador y lo entiendo, pero estoy tranquilo y los jugadores también».