Zidane: « No haremos pasillo al Barça porque ellos no nos lo hicieron»
«Dicen que ellos no estaban en la competición pero es mentira; tienes que ganar la Champions para ir al Mundialito y en la Champions estamos todos»», afirma el técnico
Madrid Sábado, 5 mayo 2018, 13:58

Zinedine Zidane compareció antes del Clásico, que debido a su escasa importancia en una Liga ya decidida parece haber pasado a un segundo plano. Quizá por eso el francés habló de muchos aspectos alrededor de la actualidad del Real Madrid, de la final de Kiev y, cómo no, del pasillo de honor que no va a realizar el equipo blanco al Barcelona debido a que, considera, su rival rompió la tradición al no hacerlo en agosto (con motivo de la Supercopa europea) ni tampoco en diciembre (por el Mundial de Clubes). Además negó que haya sido una sugerencia de la presidencia. «No es así, no soy quién para decidir solo que no se haga el pasillo. Hay que hablar un poco de la situación. Después del Mundialito entiendo que para ellos no era importante hacer el pasillo. Después del Mundialito para ellos no era importante hacer el pasillo y alguno dicen que no estaban en la competición (en relación a las palabras de Jordi Alba). Y eso es mentira. Hay que ganar la Champions para jugarlo. Ellos no hicieron pasillo y nosotros no vamos a hacerlo. Pero respeto y felicito al Barcelona por ganar la Liga. Pasó eso y es una cuestión mía, nada del club. Si hicieron el pasillo… No voy a romper nada de lo que había antes. Pero tampoco no voy a hacer una cosa que ellos no hicieron», afirmó.

El técnico no cree que se haya perdido la esencia de hacer el pasillo y ahora se considera más una humillación. «Ni una ni otra, lo que explique es lo que pasó, no me meto en si ha perdido su esencia o no. Ahora se ha roto, pero no podemos decir que el Madrid lo ha roto, porque no es verdad». Tampoco tienen previsto algún detalle con Andrés Iniesta, que jugará su último clásico. «Nada, el detalle, como siempre. Lo dije el otro día, es un jugador que admiramos, no es un jugador cualquiera. Lo que ha hecho, lo que es como persona, lo que es Iniesta lo sabemos todos. Entonces, sólo, saludar, felicitarle y darle la suerte para su futuro».

El francés no oculta que «es cierto que este año, como la Liga está decidida, hay menos expectación, pero es normal. Cuando empiece el partido no creo que haya poca expectación» y consideró circunstancial que el Madrid rinda más últimamente en el Camp Nou que en el Bernabéu. «Nada, es un partido más, contra el Barcelona es verdad que hay más motivación, últimamente ha sido los resultados han sido buenos, pero no tiene nada que ver. En tres años se pueden hacer bien o mal las cosas, las cosas cambian. Lo que sí tenemos es un partido, un buen partido, hay que intentar ganar. No hay más».

Los tocados y la final de Kiev

A Zidane no le molestó la acusación de que al Madrid le ayudan los arbitrajes en Europa y recordó los méritos del equipo. «No me voy a meter en eso. Lo único que digo es que es todo falso. Merecíamos estar en la final por lo que hemos hecho desde el inicio de la temporada. Con todos los partidos ganando con dificultades, como debe ser, pero no podemos minimizar lo que hicimos con el tema de los árbitros. No voy a entrar porque no va a cambiar nada de lo que uno dice. Lo importante es que valoremos lo que hicimos nosotros, porque es lo que nos importa. Luchamos, corremos en el campo… Ahí está lo que hicimos contra el PSG, la Juventus y Bayern, que no son poco». Zizou cree que quizá en el futuro se hable menos de los árbitros cuando entre el VAR... aunque tampoco cerrará los debates. «Seguramente un poco menos, pero esto del VAR va a estar y creo que va a ir a más. Hay que aceptarlo, es la tecnología. Por alguna razón mía no comparto algunas cosas, pero no entremos en este debate. Pero es natural que se haga y vosotros hablaréis menos de los árbitros», deseó.

El preparador madridista ve a su equipo «con buena tensión y con buen resultado. Nos encontramos bien, descansamos bien y estamos preparados para el partido, listos para jugar», aunque no desveló si participarán Varane e Isco. «Ya verás cómo vamos a jugar. Tenemos un partido y es un partido donde hay tres puntos, donde no va a cambiar la clasificación, pero para nosotros es un partido donde tenemos que jugar bien y hacer lo posible para ganar. Por los tocados, si uno se resiente de algo no va a jugar. Tenemos muchos jugadores para suplir a los que faltan y eso es lo más importante». Eso sí, recordó que no evitará poner a jugadores por miedo a una lesión que les deje sin participar en la final de Kiev. «No, no voy a pensar en eso porque si no mañana no vamos a jugar. Tenemos que jugar un partido y vamos a jugar como siempre. Intentar hacer lo máximo para ganar y con los jugadores que van a jugar. Lo único que tengo que hacer es que el jugador que no esté al cien por cien no va a jugar, pero los demás sí. Empiezo hablando de las lesiones, no hay que pensar en ellas, hay que jugar con intensidad. Así prepararemos la final».

Entre los que seguro que participan está Sergio Ramos, que igualará a Pirri en este partido. «Representa muchísimo, lo que ha hecho. Es nuestro líder, nuestro capitán. Decir que es importante no sirve, pero lo que representa como jugador español o para todo el fútbol es un ejemplo de entrega, de motivador para los demás. Me alegró poder compartir con Ramos un poco de esta carrera como entrenador porque jugué con él un año».

«De toda la vida es más difícil ganar la Liga que la Champions»

El técnico quiso poner en valor llegar a la final de la Champions y aunque reconoció que es más bonita la Liga que la Champions -«Mas difícil, sí. Siempre lo digo, no cambia nada. Lo dije de toda la vida»- y no quiso tildar de «fracaso» la campaña del Madrid en la competición doméstica. «No, fracaso no. No es una buena temporada, en Liga. Sobre todo el inicio, el final está mucho más conforme a lo que tenemos que hacer. Pero es así, no se puede hablar de fracaso», antes de negar que en este final de campaña sus jugadores puedan ir con el freno de mano echado pensando en Kiev. «No va a pasar eso, tenemos cuatro partidos y los vamos a jugar del mejor modo posible, tenemos que acabar lo más arriba posible. Lo que me importa es preparar la final y se hace con intensidad».

Por último, destacó a Benzema y Keylor, que brillaron ante el Bayern y destacó por qué son tan importantes para su equipo. «Lo primero es su personalidad, tienen mucha, se abstraen bien de las críticas. Y luego para mí los grandes jugadores, los que marcan diferencias, lo hacen en los partidos importantes. En una semifinal lo hicieron muy bien. Tal vez antes pasaron momentos complicados, todos tienen altibajos, pero en los momentos claves demostraron que hay que contar con ellos. No hay que polemizar, ya han demostrado su nivel, estoy muy contento con ellos dos», recordó.