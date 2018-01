Jornada 21 Zidane: «Hicimos un grandísimo partido ante un equipo que va por delante de nosotros» Zinedine Zidane. / Reuters El entrenador madridista se mostró muy satisfecho e ilusionado para los próximos enfrentamientos COLPISA Sábado, 27 enero 2018, 18:59

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, declaró estar «muy contento» tras acabar el encuentro con victoria de su equipo por 1-4 sobre el Valencia, todavía dos puntos por encima de los blancos. «Muy contento. No sólo yo. Quiero felicitar a la plantilla y a todos los jugadores porque hicimos un grandísimo partido en un un estadio nada fácil ante un equipo que va en la Liga por delante de nosotros. Interpretamos muy bien el partido y conseguimos una victoria muy importante. Hay momentos complicados y difíciles. Esto te demuestra que son jugadores con personalidad. Al final, el fútbol muchas veces esta aquí», dijo el entrenador francés señalándose la cabeza. Además, se mostró confiado de cara a futuros duelos: «Saben lo que hacen y que hay momentos complicados, pero no han bajado los brazos y siguen entrenando muy bien. No sólo es importante por la victoria, sino por nuestro juego. Hay que seguir así y vamos a intentar hacer lo mismo la semana que viene». Por último, el de Marsella mencionó la situación del equipo en la tabla de clasificación y la del Valencia. «Es un rival directo. Tenemos un partido menos y ganándolo vamos a estar por encima de ellos», concluyó el técnico.

Por su parte, el portero costarricense del conjunto blanco, Keylor Navas, acabó el partido satisfecho con el devenir del encuentro pese a verse superado, junto al resto de sus compañeros, por los locales durante un tramo del encuentro. «Gracias a Dios hicimos un buen partido. Aguantamos bien y nunca perdimos la personalidad. El equipo ha estado jugando bien durante muchos partidos, aunque algunos hemos jugado muy mal y hemos sido conscientes. Necesitamos la regularidad de jugar bien y para ello ayudan partidos como este», reconoció el guardameta antes de admitir el buen nivel de los rivales: «La afición los apoya y ellos lo dan todo. No es fácil. Si llegas a un campo y crees que no te van a crear una ocasión estás muy equivocado».

Para concluir, Keylor se refirió a la situación en la competición doméstica. «Nosotros sabemos que la Liga es muy difícil, pero vamos a darlo todo y no vamos a tirar nada. Vamos a luchar por todo y acabar lo más arriba posible. Somos el Real Madrid y nunca damos nada por perdido», finalizó.