Jornada 27ª Zidane: «La Liga está muy difícil, pero no imposible» Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, en rueda de prensa. / Efe «Estoy más cabreado por la derrota ante el Espanyol después del empate del Barça en Las Palmas», reconoció Zidane en la previa del choque del Real Madrid ante el Getafe IGNACIO TYLKO Madrid Viernes, 2 marzo 2018, 13:35

"La Liga está muy difícil, pero no imposible. Hay Liga hasta el final y reconozco que estoy más cabreado por la derrota ante el Espanyol, y por no haber estado concentrados hasta el ultimo minuto, después del empate del Barça en Las Palmas". A pesar de estar a 15 puntos de los azulgrana con sólo 12 jornadas por delante, Zinedine Zidane insiste en poner al mal tiempo buena cara y en enviar mensajes optimistas a sus jugadores y al entorno del Real Madrid.

"¿Pensabas que si el Atlético gana el domingo en el Camp Nou se puede poner a dos puntos del líder", respondió el técnico merengue a un periodista que le preguntó al francés si no considera que cada semana su discurso es menos creíble.

Por más que Zidane trate de enfocar el partido de este sábado ante el Getafe como la mejor preparación para el choque del martes ente el París Saint-Germain, no puede evitar que la mayoría de las preguntas de su conferencia de prensa versaran sobre la Champions, la lesión de Neymar, el gran duelo que se avecina en el Camp Nou y las quejas de los culés sobre el arbitraje de Mateu Lahoz en Gran Canaria y el hecho de tener un día menos de descanso que el Atlético. ¿Las protestas del Barça? "No es un asunto mío, no me interesa".

Sólo una pregunta sobre el Getafe y no fue sobre del rival sino de una periodista japonesa sobre Gaku Shibasaki. "Es un adversario que se defiende muy bien, juega muy organizado y tiene jugadores de calidad como ese", respondió Zidane, bastante plano en su discruso.

"Acabamos de perder un partido y queremos hacer todo lo posible para lograr la victoria de nuevo porque hay que ganar partidos para tratar de conseguir algún título al final de temporada. La Liga nunca puede ser un obstáculo para la Champions. Nuestro problema es que los rivales quieren jugar el partido del año contra el Madrid. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. A mí sólo me interesa el Getafe, aunque luego es normal que los jugadores piensen más en el martes", remarcó Zidane.

Vuelve Marcelo

Confirmó el técnico que Marcelo entra en la convocatoria para el Getafe, no así Toni Kroos y Luka Modric, que siguen sin ejercitarse con el grupo y tienen complicado estar en París, aunque Zidane evitó ser más concreto sobre el estado del alemán y del croata, dos figuras clave en su centro del campo.

«La baja de Neymar no cambia nada porque se trata de un rival muy fuerte y el que le va a sustituir el martes será bueno seguro»

¿La baja de Neymar? "No cambia nada su ausencia. Lo sentimos por él, pero es un equipo muy fuerte y el que le va a sustituir será bueno seguro. No pensamos en que el partido va a ser fácil. Tenemos mucho respeto al rival y habrá que jugar al dos mil por cien para pasar a cuartos", subrayó Zidane, convencido de que Di María será un peligro para el Madrid.

Se refirió a Isco, que generó tensión en el vestuario blanco por salir caminando y tardar 45 segundos en su cambio ante el Espanyol. Pelillos a la mar. "Todos los jugadores se molestan cuando tienen que salir del campo, pero su actitud siempre es espectacular. Entrena bien y todos lo quieren. Ese asunto para mí no existe. Estamos todos juntos", garantizó Zizou, que no reveló si Cristiano será titular ante el Geta, que si lo será.