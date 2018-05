Jornada 38 Zidane: «Sólo nos queda el partido más bonito del año» Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid. / AFP «No me voy a dar el lujo de decir quién va a jugar», comentó el técnico sobre el once que jugará en Kiev COLPISA Sábado, 19 mayo 2018, 23:14

El Real Madrid puso fin a una Liga en la que no ha estado bien, y donde se tendrá que conformar con la tercera plaza, su peor resultado en catorce años. Aún así, al equipo le queda la final de la Champions por disputar, algo que cambiaría radicalmente el análisis del año en caso de ganar el título. Sobre la final, que enfrentará a los blancos frente al Liverpool, Zinedine Zidane ha comentado que es «el partido más bonito del año», al mismo tiempo que ha destacado la importancia de ganar para cerrar una mala temporada liguera.

Las dudas de cara al choque del próximo sábado en Ucrania radican en torno a quiénes saldrán en el equipo titular, con incógnitas sobre todo en el ataque, donde Lucas Vázquez, Marco Asensio, Isco y Bale se juegan el puesto. «No me voy a dar el lujo de decir quién va a jugar», comentó el técnico francés al ser preguntado sobre el once, que se mostró serio y declaró que no va a dar pistas de ningún tipo.

El partido frente al Villarreal, que sirvió de ensayo general a una semana de la final de la Champions, confirmó una vez más el buen estado de forma de Gareth Bale, que llama a las puertas de la titularidad en Kiev. «Nunca ha bajado los brazos, y desde que han llegado los goles se está encontrando cada vez mejor», dijo Zidane sobre el extremo galés, que parece partir con algo de ventaja sobre sus competidores tras firmar un gran final de Liga.

«No estamos contentos con nuestro papel en Liga», afirmó Zidane, haciendo balance de una temporada que «ha sido complicada, sobre todo desde el inicio». El conjunto merengue, con el empate frente al submarino amarillo, finalizará la temporada en tercera posición con tal sólo 76 puntos, por detrás del Atlético de Madrid, segundo; y el Fútbol Club Barcelona, campeón desde hace varias jornadas.

«Me alegro por el debut de Luca»

Al margen de un partido errático donde el conjunto blanco se dejó remontar, la nota positiva fue el debut de Luca Zidane, hijo del técnico madridista, con el primer equipo. «Era el único jugador de la plantilla que no había debutado», argumentó el entrenador francés para argumentar la decisión de otorgar la titularidad a su hijo, que en su primer partido oficial encajó dos goles.