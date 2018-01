Real Madrid Zidane: «Ahora no necesito un portero» 01:02 Zinedine Zidane. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas El entrenador francés insiste también en que no quiere que ningún jugador abandone el equipo COLPISA Sábado, 6 enero 2018, 17:35

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró en rueda de prensa que no necesita un refuerzo en portería durante el mercado de invierno a pesar de los rumores generados acerca de la posible llegada del joven guardameta del Athletic de Bilbao, Kepa Arrizabalaga, actualmente lesionado.

«Yo, como entrenador, ahora no necesito un portero. Si en junio hay cambios, si nos sentamos y hablamos, puede ser que haya posiciones donde podemos fichar, pero hoy en día no veo eso. Por eso no estoy hablando de los jugadores que no pertenecen al Madrid y respetando sobre todo a mis jugadores», dijo el francés antes del encuentro ante el Celta de Vigo.

Sin embargo, el entrenador madridista, declaró no encontrar ningún inconveniente en incorporar algún jugador durante este período de traspasos y destacó que su deseo es que no se produzcan bajas en el equipo. «No quiero que ningún jugador salga de la plantilla. Como sabemos, hasta el día 31 puede venir alguien. Esto es el mercado, pero hasta el momento yo no quiero a nadie porque estoy contento con mi plantilla incluso teniendo un poco de dificultades», recalcó el francés.

También reflexióno sobre el devenir del equipo con respecto a la temporada pasada: «Recuerdo que el año pasado no había estas preguntas porque el equipo estaba bien y jugaba bien. Al final resulta que cuando un equipo lo pasa de vez en cuando un poco mal parece que vamos a fichar. No, yo no soy de este tipo de entrenador».

Para este encuentro, Zidane no podrá contar con Karim Benzema ni con Sergio Ramos, ambos lesionados. En cuanto al central sevillano, el técnico declaró: «Sabemos que perdemos mucho porque es nuestro líder y nuestro capitán. Le queremos siempre con el equipo, pero son cosas que pasan. Sintió el jueves una molestia, hicimos la resonancia y al final el resultado es que tiene algo. Como siempre, no queremos arriesgar. La temporada es larga y lo que queremos es que se ponga bien rápidamente. Ojalá sea poco para nosotros y para él».

Por último, se refirió a las lesiones musculares que han atacado a su conjunto durante el año. «En todas las plantillas hay lesionados, toda la vida. Eso siempre pasa, no es solo cuestión de entrenamiento. Cada uno tiene su vida, sus cosas y su momento alto y bajo. Hay jugadores que cuando en su vida tienen cosas, les pueden pasar lesiones. Esto no va a cambiar y no creo que sea sólo en el Madrid, creo que en todos los equipos pasa eso. Es verdad que aquí hemos tenido lesiones de jugadores importantes y se habla más que en otro sitio», finalizó el técnico.