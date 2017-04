Las lágrimas de cocodrilo del jugador del Eldense Maiki Fernández

Maiki Fernández debería colgar las botas de fútbol y dedicarse a la interpretación. Su actuación tras la goleada endosada por el Barça B a su equipo, un Eldense que se jugaba la permanencia en esta división, sólo puede calificarse de brillante, a la altura de estrellas de Hollywood como Brad Pitt o Leonardo di Caprio. Unas 48 horas después de verle arrasado por las lágrimas sobre el césped y consolado por los rivales, el futbolista inglés era detenido por la Policía acusado de participar en el presunto amaño del partido jugado en el Mini Estadi de Barcelona. Su carta abierta en la que pedía disculpas a la afición por una temporada aciaga es ahora, más que nunca, papel mojado.

El joven jugador, nacido en Bradford (Inglaterra), quiso así expresar su desolación por el descenso a Tercera horas después de finalizar el partido en Barcelona. «Quiero empezar este texto pidiendo disculpas a los aficionados del Eldense, al club y a todas aquellas personas que siguen y apoyan al equipo». El centrocampista también aseguraba que había sido «el día más duro de mi carrera futbolística, he sentido mucha impotencia dentro del campo y lamento el resultado».

«Desde aquí pido de nuevo disculpas a los seguidores del club y solo puedo prometer de aquí al final de temporada trabajo, trabajo y trabajo. Os merecéis mucho más toda la gente de Elda», añadía. Nadie podía imaginar que el mismo joven que había escrito tan emotivas palabras que se propagaron como la pólvora por las redes sociales iba a ser uno de los dos jugadores detenidos por la Policía acusados de amañar el partido para enriquecerse con las apuestas.

Cheik Saad, su compañero de equipo que fue el que denunció el presunto fraude, ya advirtió de que «alguno de los que lloran en las imágenes de televisión son los que amañaron el partido». El delantero fue más allá al asegurar que «hay cuatro jugadores que han participado en el engaño. Tienen que dar la cara hasta que termine». De momento, además de Maiki Fernández, ha sido arrestado el jugador del Eldense Nico Cháfer. Ambas detenciones se suman a las del entrenador del club, Filippo Vito di Piero, el responsable del grupo inversor italiano que lo gestiona, Nobile Capuani, y el técnico Fran Ruiz Casares, quien ponía el carnet, firmaba las actas y aparecía a efectos administrativos como entrenador, ya que el titular tomaba las decisiones deportivas pero sólo tiene el nivel 1 de técnico.

«No he hecho nada»

Más suerte tuvo Guille Smitarello, futbolista del Eldense que declaró ante la Policía pero que no fue arrestado. «Se me acusa de cosas que yo no he hecho. Lo único que he hecho es dejarme la piel por el Eldense, espero que se descubra la verdad. Yo no tengo pruebas de nadie, no puedo acusar nadie, sé lo que he hecho, yo no he hecho nada», declaró. «El 12-0 es un resultado muy abultado, pero yo no vi ninguna actitud rara en mis compañeros. Me han tomado declaración y ahora que investiguen y que salga la verdad pero yo puedo mirar a todas las personas a los ojos porque yo no he hecho nada», añadió.

Las detenciones han tenido lugar tras la denuncia del presidente de la gestora que ha tomado las riendas del club, David Aguilar, a la Policía del presunto amaño, que ha estado asesorada por la Liga de Fútbol Profesional. Además, ha anunciado su intención de despedir a una docena de jugadores, entre ellos los cuatro implicados en el presunto amaño. Mientras tanto, algunos futbolistas siguen desvelando jugadores más detalles de lo ocurrido en ese encuentro entre el Eldense y el filial azulgrana. Cheik Saad señaló en El Partidazo de la Cope que «hay un vídeo en el que se dice que mis compañeros habían apostado cantidades muy, muy altas. 8-0 al descanso y 12-0 al final».

Además, desveló que el entrenador estaba al tanto de todo, como demuestra que él y otro compañero fueran a ser titulares «y no salimos. Cuando nos metieron el quinto nos mandó calentar y yo le dije que no». Al ser preguntado por el posible dinero que se apostó por la goleada, Cheik Saad dijo que era «mucho más» de 30.000 o 40.000 euros. Unas cantidades que darían lugar a unas ganancias astronómicas, entre 200.000 y los 500.000 euros por encuentro, por lo que quién sabe si, al final, Maiki Fernández no estaría llorando de alegría pensando en el dinero que recibiría por dejarse ganar.