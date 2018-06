El Lugo presenta a Javi López como su nuevo entrenador «Agradezco que Torrecilla contara conmigo y me diera la oportunidad de aprender», destaca el que fuera miembro de la secretaría técnica rojiblanca J. B. GIJÓN. Miércoles, 20 junio 2018, 00:09

Javi López, que hasta hace unos días formaba parte del equipo de trabajo de Miguel Torrecilla, fue presentado ayer como nuevo técnico del Lugo, al que en principio ha quedado ligado para las dos próximas temporadas. En su presentación, el entrenador catalán tuvo palabras de agradecimiento para el director deportivo del Sporting. «Le agradezco de manera pública el que hubiera contado conmigo, dándome la oportunidad de aprender desde otra posición del fútbol, en los trabajos que se hacen en los despachos y que a veces no se valoran demasiado. Creo que eso me va a ayudar y me ha hecho mejor. O al menos estoy más preparado», subrayó.

Javi López, que tendrá en su cuerpo técnico a Roberto Fernández, exguardameta del Sporting y que ahora será el preparador de porteros del Lugo, también se refirió a la complejidad de la próxima temporada en Segunda División, con una altísima participación de equipos con mucha historia en Primera División. «La Segunda de este año va a ser una competición, sino la más dura que he visto, va a estar muy cerca de serlo porque hay muchos equipos históricos y con mucho potencial», remarcó el entrenador barcelonés.

Vacante en Mareo

Con su marcha, la idea de Miguel Torrecilla pasa en principio por reconfigurar su equipo de trabajo, ocupando la vacante dejada por el técnico con el fichaje de un nuevo profesional para la dirección deportiva, que, en principio, sería de fuera. No parece en todo caso que el salmantino tenga una excesiva prisa por realizar este movimiento, priorizando el momento y la configuración del nuevo proyecto. Salvo por la vacante de Javi López, Torrecilla mantiene su estructura de trabajo para la próxima temporada, con su hermano Toño, Tomás Hervás e Isma Piñera, entrenador del División de Honor, quien completa la labor de visionado de futbolistas y el seguimiento de los rivales del equipo.