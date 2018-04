Fútbol Luis Enrique: «Dirigir a Messi es facilísimo» Luis Enrique y Leo Messi se abrazan la pasada campaña. / Afp «Messi toma la batuta en todos los partidos, tiene toda la capacidad», asegura el exentrenador del Barcelona EFE Barcelona Miércoles, 4 abril 2018, 12:47

El técnico Luis Enrique Martínez, exentrenador del Barcelona, aseguró que «dirigir a Leo Messi es facilísimo», así como que dispone de ofertas para volver a entrenar, aunque para que sea posible «tendría que ser un reto muy bonito».

«Tenía clarísimo dejar el Barça y no me arrepiento. Yo dediqué toda mi energía al equipo, al club, a los jugadores y cuando ya ves que llega el final, (es mejor) asimilarlo, aceptarlo y comunicarlo, no hay más», dijo el técnico en una entrevista publicada en el canal de youtube del ciclista Ibon Zugasti.

La entrevista tuvo lugar durante la disputa de la Cape Epic, una de las grandes carreras del calendario mundial de bicicleta de montaña, en la que compitió Luis Enrique Martínez.

Preguntado sobre si es complicado dirigir a Leo Messi, Luis Enrique comentó que es «facilísimo» y aseguró que todas las grandes estrellas a las que ha dirigido (Messi, Suárez, Iniesta, Busquets) tienen «una idea individual del juego, no colectiva».

«Messi nos hizo saber con su comportamiento que somos un colectivo y que él necesita al resto, cuantos más balones le demos a Leo, mejor. Messi toma la batuta en todos los partidos, tiene toda la capacidad», aseguró.

Luis Enrique añadió que cuando dejó de ser futbolista nunca pensó en ser entrenador. De hecho, poco después se dedicó a competir en diferentes pruebas de triatlón, en carreras atléticas, pruebas de ultramaratón y descubrió el ciclismo, una de sus grandes pasiones.

«Cuando dejé de ser futbolista, me marché a Australia a vivir con mi mujer para hacer surf. Cada año hacemos un viaje en verano para ir a bucear y no sabía lo que iba a hacer, pero me apunté al curso de entrenadores y allí coincidí con Guardiola, Abelardo ...», recuerda.

En cuanto a su futuro, preguntado por la posibilidad de convertirse en seleccionador español, Luis Enrique destacó que «Lopetegui lo está haciendo muy bien».

«Algún año puede ser la selección, pero no lo sé. ¿Futuro? Todo va a depender de que alguien me quiera -ya he recibido interés de algún club-, pero tiene que ser algo que me haga mucha ilusión», insistió.

El asturiano se sinceró con Zugasti: «Trabajo por pasta, como todo dios, pero también por motivación. He entrenado a los mejores jugadores del mundo y no hay ningún otro club que tenga el nivel de los jugadores que he entrenado. Tendría que ser un reto muy bonito».

Luis Enrique también habló durante la entrevista de la relación entre Cataluña y España y al respecto dijo que «en Cataluña se vive muy bien» y por eso sigue viviendo aquí.

«Ahora no está muy bien visto decir esto, pero los catalanes son la hostia... las personas, la ciudad. Están muy adelantados a lo que es España, en general. Son muy educados, muy respetuosos, muy trabajadores. Estoy muy contento, allí seguiré», ha dicho.