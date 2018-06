FÚTBOL Unas manos que valen una Premier Eduardo, con una camiseta del City firmada por la plantilla, en Mieres, donde tiene su clínica. / J. M. PARDO El mierense Edu Álvarez, fisio del City desde hace dos campañas, valora «el optimismo y la energía» que se refleja en el vestuario MIERES. Domingo, 1 julio 2018, 00:41

Edu Álvarez (Mieres, 1976) no copa portadas ni se planteó nunca ligar su vida al fútbol inglés, pero este fisioterapeuta deportivo ya sabe lo que es ganar una Premier League. El quinto título conseguido por el Manchester City, el primero en Inglaterra de Pep Guardiola, hizo campeón también a este asturiano que se enroló en las filas de los 'citizens' hace dos campañas. «La responsabilidad no te deja tiempo para pensar en lo que estás logrando. Trabajar a este nivel, en el que eres el último, te pone aún más los pies en el suelo», explica Álvarez, que se inició en Inglaterra como fisioterapeuta de confianza del español David Silva.

Este profesional, que soñó con ello, pero jamás imaginó acabar tratando a futbolistas del más alto nivel, tiene naturalizada ya la transición entre la clínica en la que «trata a gente del pueblo» y su labor en Manchester.

Entre las similitudes que hay a la hora de tratar a cualquier paciente en la clínica y hacerlo dentro de un club de las dimensiones del City, Edu Álvarez destaca dos: el vínculo que crea la camilla, sobre todo con los futbolistas, y los medios tecnológicos, que no son tan dispares. «Yo diría que en la clínica no tengo peor tecnología que en el City. Tener mejores máquinas es una ayuda, pero el 90% de los tratamientos son manuales», explica el mierense.

Entre las diferencias, este profesional de la fisioterapia deportiva tiene claro que la más notable es la concienciación que tiene el futbolista de la lesión. «El deportista entiende la dolencia mejor que cualquiera que sale a correr los sábados por gusto. Forma parte de su trabajo y si le priva de este, lo asume y lloramos juntos», matiza con naturalidad, a la par que destaca el «optimismo y la energía» que desprende un vestuario.

En los trabajos, también en los que se sueñan, siempre hay capítulos malos y los del asturiano tienen que ver con lesiones inabordables. «Siempre te acuerdas más de lo malo que de lo bueno», valora. «A Silva lo conocí por un jugador del Hércules que tuvo que acabar dejando el fútbol. Para mí que David esté en el Mundial es lo normal y que Cazorla esté en casa me mata», ejemplifica con pesar.

Algo similar le ocurrió con Michu, con el que reconoce haberlo pasado mal por el sufrimiento que le generaba la lesión y con el que acabó sintiéndose culpable por no conseguir solucionar su problema en el tobillo.

«Ha cambiado mucho todo, hay más exigencia, pero también más profesionalidad y prevención. Se intenta no arriesgar la salud, quizá una lesión muscular, pero no la salud. Un chico que juega todas la semanas infiltrándose el tobillo puede quedar cojo para siempre», contextualiza Álvarez, quien considera las secuelas de jugadores de antaño «un verdadero drama».

En ese sentido, el asturiano destaca el factor mental en las lesiones, ya que no son pocos los jugadores que se lesionan por una gestión errónea del estrés. El trabajo de club tampoco se aleja mucho del que hace individualmente con los deportistas, aunque reconoce que lo que gana en protección lo pierde en capacidad de decisión. «En tu clínica tú decides, en el City se hace entre asesores, médicos, readaptadores, nutricionistas... estás más protegido», concluye un Edu Álvarez que le sonríe con humildad al verano tras una temporada imborrable en su 'palmarés'.