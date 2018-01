VALENCIA Marcelino no estará con el equipo en la Copa AGENCIAS. Martes, 2 enero 2018, 00:12

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, que continúa en reposo tras el accidente de tráfico que sufrió el 23 de diciembre cuando viajaba a Asturias, no viajará mañana con el equipo a Las Palmas. El técnico maliayo todavía no se ha reincorporado a los entrenamiento, ya que los médicos le recomendaron que no lo hiciera a pesar de que tenía el alta médica.