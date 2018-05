El Marino se juega disputar el 'play off' frente al Siero en Miramar

Uno de los equipos que llega con cosas importantes en juego a la última jornada es el Marino de Luanco, que todavía no ha confirmado su participación en el 'play off' de ascenso a Segunda División. Los de Oli Álvarez, que iniciarán al jornada en tercera posición, podrían acabar la misma tanto en la segunda como en la quinta plaza según los resultados que se den.

Para no depender de nadie, los gozoniegos deben recuperar su mejor versión y superar en Miramar a un Siero que ya no se juega nada, y que desde la décimo sexta posición, necesita un ascenso desde Tercera para no caer a Preferente. En caso de victoria, los marinistas podrían ser segundos y clasificarse para la Copa del Rey, siempre y cuando el Langreo pierda frente al Lugones, equipo que se está jugando el descenso directo.

De empatar o peder, podría quedar incluso apeado del 'play off', pues el Llanes tiene sólo un punto menos que el Marino, y el Covadonga, ahora mismo quinto, dos. El Llanes se mide al Oviedo B y el 'Cova' al Condal.