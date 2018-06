Martín: «El Marino tiene que aspirar a ganar la Liga y lograr el ascenso» Martín Pérez posa con la camiseta del Marino. / CLUB MARINO El centrocampista cangués se presenta cargado de ambición como nuevo futbolista del conjunto azulón SANTY MENOR AVILÉS. Martes, 19 junio 2018, 00:16

Martín Pérez (Cangas del Narcea, 1997) se presentó ayer como nuevo futbolista del Marino de Luanco. Mediocentro procedente de L'Entregu, se trata de un jugador que pese a sus 21 años ya acumula dos campañas y media de experiencia en la categoría, pues siendo juvenil de tercer año en el Sporting de División de Honor fue reclutado por el Praviano en el mercado invernal de la temporada 2015-2016.

Martín afirmó en rueda de prensa que «afronto un reto muy importante este año y estoy muy contento de haber fichado por el Marino». El cangués no ocultó que «Oli me llamó para venir en enero, pero entonces no se pudo dar. Ahora volvió a contactar conmigo y me gustó mucho la idea, la decisión fue fácil».

Criado en las canteras de Real Oviedo y Sporting, donde «me trataron muy bien», el cangués espera «conseguir el título de Liga y el ascenso con el Marino», aunque tiene claro que «será una Tercera bastante potente». El nuevo futbolista azulón se define como «un mediocentro trabajador y con buena visión de juego», además de conocer a varios jugadores de la actual plantilla del equipo como «Rabanillo, Jorge -Cayarga- o Mikel -Busto».

Con la incorporación de Martín, el Marino de Luanco cuenta ya con trece jugadores, mientras que Oli espera llegar hasta los diecinueve. La principal línea a reforzar es la delantera. Los fichajes hasta ahora han sido Rabanillo (Caudal), Mikel Busto (Covadonga) y Juan López (Praviano), además de las renovaciones de Guillermo, Pantiga, Borja Álvarez, Guaya, Trabanco, David González, Luis Morán, Iván Fernández y Jorge Cayarga.