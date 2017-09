Fútbol | Tercera División Maximino Martínez: «El Caudal es un club ejemplar» Maximino Martínez y Roberto Ardura, a su llegada. / J. M. PARDO El club mierense da inicio a los actos de celebración de su centenario ÁLVARO FERNÁNDEZ MIERES. Miércoles, 13 septiembre 2017, 08:08

El Caudal Deportivo ya se encuentra inmerso en las celebraciones de su centenario tras el acto de apertura que tuvo lugar, ayer, en el Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres. Al evento, que tuvo como anfitrión al presidente de la entidad, Roberto Ardura, acudieron el alcalde de la villa, Aníbal Vázquez; el director general de Deportes, José Ramón Tuero, y el presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, Maximino Martínez.

«Esto es el pistoletazo de salida de algo muy especial para Mieres y lógicamente para el Caudal», dijo Ardura, que aludió a «unos actos «muy especiales» en los que «se va a recodar la trayectoria de un club del que personalmente estoy orgulloso y del que esperamos estar a la altura». El presidente recordó que han sido «cien años en los que lógicamente también ha habido altibajos, sobre todo en la década de los 70, coincidiendo con la marcha de la siderurgia que lastró a la ciudad y eso conllevó también el debilitamiento del equipo de fútbol».

Para el máximo dirigente del estamento federativo regional, «el Caudal es un club ejemplar, de cantera, del que han salido buenos futbolistas y con el que me une una gran amistad», explicó. Maximino Martínez hizo hincapié en que «desde Gustavo Losa -quien también fue alcalde de Mieres- hasta la fecha he conocido a todos sus presidentes y con todos ellos me ha unido una gran amistad». También aseguró sentirse «orgulloso» de una entidad que se encuentra «entre los tres o cuatro más importantes de Asturias, que trabaja muy bien y es muy serio, siempre al corriente de pago y cumpliendo con los futbolistas, y eso es para estar satisfecho».

Amplio currículo

Todos los ponentes destacaron la importancia -del club, que acumula siete temporadas en Segunda División, catorce en Segunda División B y cincuenta en Tercera, siendo el más laureado a nivel nacional con quince títulos. La entidad mierense reconocerá a socios, exjugadores, entrenadores y directivos que han hecho posible con su trabajo y aportación haber alcanzado los cien años de historia.