Achraf: «Le debemos una alegría al país» Achraf, durante un encuentro de este Mundial. / AFP Entrevista El lateral del Real Madrid asegura que plantarán cara a España pese a llegar eliminados: «Hay millones de personas detrás de nosotros» JAVIER ASPRÓN Kaliningrado Lunes, 25 junio 2018, 14:29

Con 19 años y siete meses de edad, Achraf Hakimi es el tercer jugador más joven en participar en el Mundial de Rusia. Solo el australiano Daniel Arzani y el francés Kyllian Mbappé nacieron un par de meses después que él. Nacido en Getafe y criado futbolísticamente en el Real Madrid, el lateral cerró su primer año en la primera plantilla con cuatro títulos y la rúbrica de su primera Champions. En total, participó en 17 encuentros a las órdenes de Zinedine Zidane, poco más de 1.300 minutos en los que marcó dos goles, ambos en Liga, al Sevilla y al Celta.

Concentrado con Marruecos desde principios de junio, Achraf fue titular en ante Irán y Portugal. Eso sí, en su selección juega por la izquierda, a pierna cambiada. Ya se midió a Cristiano, y ahora no oculta su ilusión por medirse a otros tantos compañeros de equipo y acabar su primera participación mundialista de la mejor manera. Ayer atendió a ABC por teléfono.

-¿Qué sensaciones le quedan de su primer Mundial?

Las sensaciones son buenas. Tenemos la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible para poder ganar los dos partidos, pero hemos tenido mala suerte. Solo por dos detalles estamos fuera. Aún así estamos contentos con el trabajo. Hemos preparado muy bien este último partido para marcharnos con un buen sabor de boca de Rusia.

-¿Pensaba que iba a jugar su primer Mundial con solo 19 años?

No me esperaba jugar tan rápido un Mundial. Pero las circunstancias se han dado de esta manera y estoy muy orgulloso de defender a mi país. Siendo tan joven también lo he vivido con responsabilidad, pero lo considero un premio al trabajo. Espero que sean muchos más.

-Todo el mundo ha alabado el buen juego de Marruecos. ¿Solo se puede achacar la eliminación a la mala suerte o hay algo más?

Nos ha faltado un poco más de contundencia en el área contraria. Son detalles pequeñitos que al final marcan la diferencia. Tenemos que aprender de esto, mejorar y quitarnos ante España esa espina que tenemos de los dos partidos anteriores.

-¿De verdad llegarán igual de preparados al partido con España o están pensando más en la vuelta a casa?

Seguro que lo hemos trabajado igual pese a saber que estamos eliminados. Sobre todo, queremos dar una alegría a la afición. Son millones de personas las que nos están viendo, detrás de nosotros, y algunos miles que han venido a Rusia. Queremos darles esa alegría porque se la merecen más que nadie. Debemos agradecer su apoyo e intentar compensarles con esta victoria.

-¿Cómo ha visto a España? ¿Le han sorprendido sus dudas en los dos primeros partidos?

A España la veo muy bien, de verdad. Es una gran selección y es favorita a llevarse este Mundial. Contra Portugal pudieron mostrar su juego y a nadie le puede sorprender el nivel que tienen. Luego, en este torneo todas las selecciones te pueden sorprender, y muchas lo están haciendo. Las favoritas pueden pinchar y las que no lo son están dando la talla. Es un Mundial muy igualado. España tiene un gran nivel y grandes jugadores. pero no se lo vamos a poner fácil.

-¿Será especial para usted medirse a España, su país de nacimiento?

Claro que sí, es un partido muy especial, de muchos sentimientos. También por jugar contra muchos compañeros del Real Madrid.

-¿Ha hablado con su compañero Benatia del famoso penalti a Lucas en las semifinales de la Champions? ¿Afronta con una motivación especial el partido contra España?

No, hablé después de aquel partido, pero nada más. El partido lo afronta igual que cualquier otro, con la misma ilusión y ganas.

-¿Qué pensó cuando se enteró del despido de Lopetegui a dos días del inicio del Mundial?

Me quedé sorprendido, igual que todos. No sabía que iba a pasar todo lo que ocurrió. Si han decidido eso es por el bien de todos y yo me alegro de que esté en el Madrid.

-¿Qué conoce de él?

Todos me han hablado muy bien de él, por lo que sé confía mucho en los jóvenes y les da proyección. Eso es algo bueno para mí.

-¿Así que espera continuar en el Real Madrid la próxima temporada?

Después del Mundial veremos qué pasa. En principio solo voy a pensar en las vacaciones y en descansar después de una temporada muy larga. Cuando regresé tendré que hablar con Lopetegui y ver que espera de mí.