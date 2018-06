Lucas Vázquez y Carvajal, novedades en La Roja contra Irán Fernando Hierro apuesta por los dos madridistas para reemplazar a Koke y Nacho JUANMA MALLO Miércoles, 20 junio 2018, 18:51

Dos novedades presenta Fernando Hierro en el once frente a Irán (20 horas) con respecto al debut contra Portugal. La primera, y quizá más sorprendente, la inclusión de Dani Carvajal en el lateral derecho. Se lesionó hace 26 días el futbolista del Madrid, en la final de la Champions contra el Liverpool. Desde entonces, no ha parado de trabajar y en los últimos días se ha ejercitado como uno más el que estaba llamado ser titular desde el principio. Y hoy lo será. Debuta en Rusia, en detrimento de Nacho, que anotó un golazo ante los lusos -pero también provocó un penalti sobre CR7- y también deja de lado a Odriozola, un hombre más ofensivo. Mientras tanto, Lucas Vázquez sale de inicio, y Koke se queda en el banquillo. El once es: De Gea; Carvajal, Ramos, Hierro, Alba; Busquets, Iniesta; Lucas, Isco, Silva; y Diego Costa.

Tras la victoria de Portugal en el partido que abrió la segunda jornada del grupo B, España está obligada a ganar al equipo de Queiroz, una formación que se encontró con una victoria en la primera jornada gracias a un tanto en propia puerta de Marruecos. Pocos más ofreció el equipo asiático.