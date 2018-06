Argentina, contra la lógica Día 17 Francia, un equipo que sabe a qué juega, es favorita hoy ante la selección de Sampaoli, que lo fía todo al talento de Messi Jorge Sampaoli. / Afp JULEN GUERRERO Sábado, 30 junio 2018, 00:17

Hoy empiezan los octavos de final con dos grandes encuentros. En el primero Francia parte como favorita frente Argentina. Unos, los franceses, con las ideas claras y un once definido. Otros, los argentinos, posiblemente ni ellos mismos sepan a qué juegan. A pesar de todo, esto es deporte y la lógica suele fallar.

Mientras Deschamps lleva trabajando con un mismo bloque desde hace tiempo, en Argentina es muy complicado acertar la alineación y sobre todo, la propuesta futbolística de Sampaoli. El peligro para Francia es que a Deschamps le cuesta cambiar la inercia de los partidos. Como tenga que reestructurar el guion previsto, se suelen atascar. No obstante, podemos recordar cómo en el primer encuentro fue Griezmann quien empezó como jugador más adelantado en la punta de ataque, algo que le hace perder protagonismo y no se aprovechan su principales virtudes. 'El principito' se encuentra mejor con una referencia por delante y esto le permite disponer de libertad para moverse entre líneas. En el segundo partido fue Giroud el que salió de inicio en esa posición. Francia y el propio Griezmann se encontraron mucho más a gusto, pronto encarrilaron el encuentro y ,por consiguiente, su pase a octavos.

Posiblemente sea el mismo once que jugó en la segunda jornada de la fase de grupos frente a los peruanos el que también inicie hoy el encuentro. Con Kanté como jugador fundamental en el centro del campo, siempre bien colocado, Pogba puede tener más libertad. Y de sus jugadores de ataque, Mbappé es el que más desborde está teniendo.

La clasificación agónica de Argentina a falta de cuatro minutos contra Nigeria hizo respirar a toda una nación. En este último encuentro Banega fue de la partida y se notó. Argentina, por lo menos, tenía a alguien que pusiera orden y sentido al juego en el centro del campo. Lo que no es entendible es que Dybala siga sin tener oportunidad de jugar de inicio o con muchos más minutos al lado de Messi. Los buenos jugadores se entienden con la mirada y Dybala descargaría a Messi de llevar él solo el peso ofensivo del encuentro.

En el otro encuentro del día el pronóstico es bastante incierto. Uruguay no despliega un gran fútbol, pero no encaja goles. Con Godín y Giménez gobernando la zaga charrúa, su principal preocupación es no conceder ocasiones, porque saben que arriba tienen a Luis Suarez y Cavani.

Portugal empezó bien ante España, pero da la sensación que están dejando todas sus opciones a la inspiración de Cristiano Ronaldo. Es algo que en la Eurocopa les funcionó, pero en este Mundial su potencial defensivo no es el mismo. Sus dos centrales, Pepe y Fonte, están muy lejos de su mejor versión y frente Luis Suarez y Cavani posiblemente se les multipliquen sus problemas.