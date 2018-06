Bartra: «Me gustaría una final España-Alemania» Marc Bartra, en un acto publicitario. / JC El defensa del Betis ha reconocido que estar en el Mundial era su «gran objetivo», pero ya piensa «en la próxima cita con la selección» JACOBO CASTRO Madrid Viernes, 8 junio 2018, 14:01

Con la sonrisa que le caracteriza, Marc Bartra ha sido el gran protagonista en la presentación de la campaña de Budweiser de cara al Mundial de Rusia 2018, celebrada este viernes en Madrid. Marc, que se ha definido en el acto como «un gran fan» de los Mundiales, ha mandado un mensaje a sus compañeros de la selección: «Espero que mis amigos me hagan disfrutar».

Con sinceridad, y sin perder el gesto alegre que le caracteriza, el defensa del Betis ha dejado claro que su objetivo «era estar en el Mundial», pero ha dicho respetar «la decisión del seleccionador». Ni siquiera se ha mostrado molesto por la presencia de Vallejo en la expedición a Rusia. «Me encantaría estar obviamente, pero es lo que hay. Ahora sólo pienso en la próxima cita que haya con la selección. Intentar hacerlo bien para que cuenten conmigo» ha afirmado con una sonrisa. Además, ha indicado que está feliz por el «esfuerzo hecho» para poder estar, que según él le ha servido «para crecer como jugador».

Conocedor como nadie de ese vestuario, Marc ha reconocido que las cosas han cambiado en la selección. «Creo que ha vuelto el positivismo y veo a la selección preparada para hacer algo grande, sobre todo tras la gran fase de clasificación que se ha hecho» ha sentenciado. Aun así, se ha mostrado precavido con los rivales de grupo que le han tocado a España, sobre todo, con Portugal. «El partido con Portugal es el más importante, va a servir para coger confianza. Son una selección difícil y tienen a Cristiano, que es uno de los mejores del mundo» ha declarado.

Bartra no tiene ningún favorito para este Mundial más allá de nuestra selección aunque, con la boca pequeña, reconoce que su paso por la Bundesliga le ha hecho sentir simpatía también por Alemania. «Si España no gana el Mundial no sé quién quiero que lo gane. Me gustaría una final España-Alemania. Obviamente yo iría con España, pero una vez que empieza un partido nunca sabes como va a terminar» ha afirmado.

Padre por segunda vez hace apenas un mes, Marc vive un momento dulce en lo personal, pero también en lo profesional, donde reconoce habérselo pasado «como un enano» el último año en el Betis. «He disfrutado mucho. Mi paso por el Dortmund me hizo evolucionar mucho, sobre todo en seguridad defensiva. Creo que lo que hemos conseguido este año es muy grande» ha sentenciado.