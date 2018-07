Deschamps: «Si en Uruguay tienen que estar los diez debajo de la portería, ahí están» Didier Deschamps, en un entrenamiento. / Afp «No sé si Griezmann tiene algo de uruguayo en su ser pero me alegro que sea francés», dijo reconociendo que aprendió a defender en el Atlético RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Nizhny Nóvgorod Viernes, 6 julio 2018, 13:01

Didier Deschamps tiene fama de tener una visión espacial, que le permitió entender el fútbol como nadie en el césped. Sus compañeros, además su determinación a la hora de ganar sus objetivos lo que le convirtió en un líder, destacaban que era un entrenador ya cuando estaba en el centro del campo en su etapa de jugador. El maestro Tabárez le alabó, recordando su talento cuando era futbolista de la Juventus y él dirigía al Milan. En el momento que dio un paso al costado, unos metros, y se colocó en el banquillo creció la fama de que a su capacidad para analizar el juego se unía la suerte.

Todo ello cree que necesitará su Francia para superar a su rival de cuartos. Incluso algo más. «Creo que hará falta paciencia porque Uruguay está muy bien organizado en defensa y recibe muy pocos goles (incluso olvidó el que le hizo Portugal). Son buenos en defensa y también en lo ofensivo», apuntó recordando «las transiciones muy rápidas» gracias a Rodrigo Betancur. «Acelera mucho el juego con o sin balón y esto le da mucha fuerza a Uruguay para pasar de la defensa al ataque. Con jugadores como Bentancur y sus compañeros hay que tener cuidado. Tendremos que ser paciencia en ataque y estar listos en defensa. Y mucho cuidado a balón parado, han marcado varios goles así. Es un adversario de mucha calidad», destacó.

Y en esa alabanza a su rival, quiso destacar que la fortaleza charrúa está basada en la genética, acabó pisando algún jardín. «Es una cuestión cultural, para ellos está escrito en sus genes. Está la calidad en la defensa, un grado de agresividad, el uso del cuerpo y los brazos. Saben hacerlo muy bien, achican los espacios. Defienden siempre, independientemente de si el adversario tiene al balón o no. Es difícil porque saben defender muy bien todos juntos. Si tienen que estar los diez debajo de la portería, ahí están los diez. Les da igual y defienden todos. Pero tienen también un juego muy vertical y unas transiciones muy buenas», dijo para intentar después arreglarlo recordando que Antoine Griezmann también defiende porque es algo que debe hacer en su equipo, clara mención al trabajo del Cholo Simeone. «No sé si Griezmann tiene algo de uruguayo en su ser. Pero me alegro que sea francés. Tenerle a él es algo muy positivo para nosotros. Desde luego que va a hacer un enorme esfuerzo cuando el equipo no tiene el balón. Siempre lo ha hecho. Él también está en la escuela de su club, donde no hay más opciones que hacer eso».

Loas a Tabárez

Al que si citó por su nombre fue a Óscar Tábarez, al que mostró su «respeto» con un país de sólo tres millones de habitantes. «No voy a decir que admiro a Tabárez pero le tengo un gran respeto por lo que ha hecho y sigue haciendo. Tienen una selección increíble. Fueron semifinalistas en Sudáfrica 2010 y ahí siguen», indicó antes de afirmar que la probable ausencia de Cavani no les cambiará el paso. «Preparo a mi equipo esté o no esté Cavani. Si no está habrá otras opciones como Stuani, que lo está haciendo bien en el Girona, Maxi o Rodriguez (Cebolla). Ellos tendrían sus características, distintas, pero buenas también y en las que tengo que reparar... Cavani es Cavani, es de los mejores del mundo. Si no está tampoco va a cambiar totalmente la cara de Uruguay. Es un jugador que está muy por encima de otros atacantes del mundo. Pero Stuani y Maxi son muy buenos también», comentó.

Asimismo, cuestionado por si Griezmann puede tener desventajas por jugar ante dos compañeros como Diego Godín y José María Giménez que le conocen muy bien por jugar en el mismo equipo, señaló que también puede ocurrir lo contrario. «Griezmann también les conoce muy bien. Sabe dónde están sus puntos débiles y donde no están cómodos. Han pasado mucho tiempo juntos, van a ser adversarios y tendrán mucho respeto. Después de los 90 minutos, después de ser adversarios, volverán a ser amigos», antes de detallar que su estrella no es tan punta como Luis Suárez. «Él es un atacante en estado puro. Se adelanta y avanza más que Antoine», detalló.

Por último, quiso negar que vaya a hacer como Louis Van Gaal en 2014 (durante el Holanda-Costa Rica) en el caso de que haya una tanda de penaltis: no aproveche el cuarto cambio extra para hacer un cambio de portero. ¿Piensas que nuestro meta titular (Hugo Lloris, el capitán) no sabe parar penaltis? Lloris va a empezar y si todo va bien estará hasta el final. Los jugadores a nivel individual entrenan los penaltis, hay algunos que están acostumbrados a tirarlos en su club y también en la selección. No es lo mismo lanzarlo con el estadio lleno, con la carga emocional. Hay algunos que están predestinados pero puede ser que por motivos psicológicos pero nosotros pensamos primero en que hay que jugar los 90 minutos. Y luego, si hay tiempo extra o penaltis, lo afrontaremos», zanjó.