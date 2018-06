Dinamarca-Francia: 'Biscottino' El 'biscotto' por antonomasia fue aquel vergonzoso Alemania-Austria del Mundial de España que terminó a los diez minutos, cuando Hrubesch marcó el 1-0 y el partido se acabó porque era el resultado que valía a ambas selecciones JON AGIRIANO Miércoles, 27 junio 2018, 00:10

Ha tardado más de lo previsto, pero ayer se produjo por fin el primer 0-0 del Mundial. Y a nadie le extrañó. El empate valía tanto a Francia como a Dinamarca para ser primera y segunda de grupo y se acabó produciendo. La gente detectó pronto que los dos equipos no querían hacerse daño y no se lo tomó bien. Hubo gritos de olé olé y abucheos en las gradas del estadio Luzhniki. Comenzó a hablarse de 'biscotto', esa palabra -literalmente galleta- que los italianos emplean para referirse a los partidos amañados, como aquel Dinamarca-Suecia que dejó a la 'azzurra' fuera del Europeo de 2004. El 'biscotto' por antonomasia, sin embargo, fue aquel vergonzoso Alemania-Austria del Mundial de España que terminó a los diez minutos, cuando Hrubesch marcó el 1-0 y el partido se acabó porque era el resultado que valía a ambas selecciones. No estuvo bien el Francia-Dinamarca de ayer, pero no pasó de ser un 'biscottino'.