La polémica celebración política de Xhaka y Shaqiri Ambos futbolistas podrían ser sancionados por la FIFA al festejar sus goles homenajeando al águila de dos cabezas de la bandera de Albania GABRIEL CUESTA Sábado, 23 junio 2018, 18:04

Xhaka y Shaqiri cruzaron las manos en plena euforia descontrolada en Kaliningrado. Un detalle que pudo haber pasado desapercibido para muchos, pero no para aquellos serbios que hayan vivido en sus carnes la guerra de los Balcanes. Así festejaron los dos futbolistas los goles que firmaron la remontada de Suiza ante Serbia. Algo que no ha sentado nada bien en el país rival.

Con esa postura ambos suizos, de origen albano kosovar, simbolizaron el águila de dos cabezas, el distintivo de la bandera de Albania. Un gesto de celebración con connotaciones políticas, algo que el reglamento de la FIFA penaliza, por lo que podrían recibir una sanción. Se podría interpretar como una reivindicación contra Serbia, que no reconoce como Estado a Kosovo -con un 90 % de población albanesa- y defiende recuperar la antigua provincia, que declaró su independencia en 2008 tras una década de conflicto bélico.

Muchos albaneses huyeron de la zona en su día por la guerra de los Balcanes. Como es el caso del propio Shaqiri. Hizo las maletas junto a su familia para huir del conflicto armado con destino Suiza . De hecho, no es el único de los integrantes de la selección helvética con circunstancias similares. Xhaka es hijo de un preso político de la antigua Yugoslavia que emigró a Suiza, donde nació. También Behrami y Dzemaili nacieron en la antigua Yugoslavia. Otros tienen antepasados albanos como a Drmic Gavranovic o Seferovic.

Ambos trataron de quitarle hierro al asunto al finalizar el partido. El primero, Xhaka. «Se trata de fútbol, no de política», se defendió el jugador del Stoke City. «Es una victoria para la familia, para Suiza, Albania y Kosovo. El gesto fue para la gente que siempre me apoyó, no estuvo dirigido contra nuestros adversarios», aseguró Shaqiri, cuyo hermano Taulant es internacional por Albania.

Pelea en el Serbia-Albania de 2014

Los ánimos ya venían caldeados por la publicación en Instagram de Shaqiri, donde subió una foto de sus botas con la bandera helvética en uno de los talones y la de Kosovo en el otro. Los serbios lo tomaron como una provocación. «Shaqiri comenzó una guerra particular ante Serbia», señalaba el diario nacional Srbin.info. Y en Albania, no clasificada para el Mundial, sucedió todo lo contrario. Mostraron su aliento al futbolista. «Les vamos a mostrar a estos serbios que la derrota es parte de su ADN», escribió el portal 'Albanian Soccer' antes del partido del viernes.

Todo se remonta a 2014. Un dron con la bandera de Albania fue el detonante del primer gran enfrentamiento entre serbios y albanos en un campo de fútbol. Fue en el partido de clasificación para la Eurocopa de 2016 que disputaron ambos equipos en 2014 disputado en Belgrado. En aquel encuentro el dron voló por el campo con el símbolo albano hasta que el técnico serbio Stefan Mitrovic lo detuvo. La acción provocó una imagen dantesca sobre el césped. Cuando los jugadores albaneses recuperaron la bandera, algunos hinchas locales saltaron al césped para agredirles. No le quedo otra al equipo que correr hacia el túnel de vestuarios mientras les caían objetos desde la grada. El partido se suspendió y se le dio el partido ganado por 3-0 a Albania .