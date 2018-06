Marta Hazas: «Me ponen de los nervios los futbolistas piscineros» Marta Hazas se declara «muy futbolera». / Rafa Guerrero La actriz de Velvet Colección dice que siempre ha sido «muy de Casillas» y confía en que España llegue a la final del Mundial JAVIER VARELA Madrid Domingo, 17 junio 2018, 01:02

Marta Hazas (Santander, 31 de diciembre de 1977) es una actriz versátil y completa que siempre ha compatibilizado su trabajo en cine y televisión con el teatro. Ahora se ha convertido en la 'jefa' de Velvet Colección, que sigue triunfando en Movistar+, aunque sacará tiempo para ver el Mundial de fútbol en el que espera «que gane España» y nos desvela que a «Marta Torné le encanta el fútbol» y que recuerda siempre el Mundial cuando jugaba de pequeña «con mi pin de Naranjito». Además, si tuviera que llevarse a un futbolista a la serie no lo duda: «Aunque no esté en el Mundial me llevaría al portero que la cagó en la final de la Champions, Karius. Como chico Velvet Colección lo veo ideal (risas)».

- Nos han chivado que usted es futbolera, por lo que no tenemos ninguna duda de que verá el Mundial de Rusia.

- Sí, me parece un planazo. Cuando hay partidos aprovechamos para hacer quedadas de amigos para verlos todos juntos.

- Tener un marido (el actor Javier Veiga) al que le gusta el fútbol, supongo que habrá ayudado a que el Mundial se siga más en casa, ¿no?

- A Javi le gusta el fútbol, le divierte ir al campo y ver los partidos destacados ya sea del Mundial o de otra competición, aunque debo confesar que es más forofo de las estadísticas y las clasificaciones que casi de los propios partidos.

- Y en Velvet Colección, ¿hay algún fanático del fútbol?

- Sí, hay varios. A uno de los directores de la serie le encanta el fútbol y, por ejemplo, a Marta Torné también le gusta.

- ¿Cómo suele ver los partidos de la selección de España? Con amigos, en familia...

- Solemos quedar con amigos o bien en casa de alguien e incluso en un bar. Y por supuesto no puede faltar algún vinito, una cervecita y algo de picoteo. Si el partido me coincide en Santander o en Ogrove lo vemos en familia también porque nos divierte mucho y es un buen momento para compartir algo que nos gusta todos juntos.

- Hágame de pitonisa y díganos hasta dónde cree que va a llegar España en el Mundial.

- Yo espero que llegue a la final. Pero sobre todo lo que espero es que pasemos los malditos cuartos y a partir de ahí para adelante.

- ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de un Mundial?

- Lo recuerdo como si fuera hoy. Lo vi en casa de mis abuelos, con mis tíos, mis padres y mi primo. Yo estaba jugando por el suelo mientras todos estaban siguiendo los partidos. Ah, y tenía un pin de Naranjito.

- ¿Y quién es su futbolista preferido?

- No sé si tengo un jugador favorito, porque me gusta el equipo, el conjunto… Aunque siempre he sido muy de Iker Casillas. Lo que debo confesar es que me encanta cuando hay tanda de penaltis.

- Y con tantos futbolistas, ¿cuánto hay de teatro en el fútbol?

- Muchooooo (risas). Me ponen de los nervios los futbolistas piscineros, los que intentan engañar al árbitro y al rival y los que paran el juego con teatrito barato para salir beneficiados.

- Con tanto 'actor', ¿a qué jugador se llevaría a Velvet Colección como protagonista?

- Al portero del Liverpool que la cagó en la final de la Champions League. A Karius, como chico Velvet Colección, lo veo ideal (risas).

- El Mundial lo va a ganar...

- Tengo que decir España porque si no... Y si no es nuestra selección ya veré con quien voy para divertirme mientras dure el campeonato. En esto una vez eliminada España soy un poco chaquetera.

- ¿Recuerda dónde estaba cuando Iniesta marcó el gol que dio a España el Mundial de Sudáfrica en 2010?

- Sí, lo recuerdo perfectamente. Estaba en Madrid, en el apartamento en el que vivía en esa época. Estaba con mi pandilla de Santander (los que viven en Madrid). Sin duda el beso de Iker Casillas y Sara Carbonero ha sido uno de los mejores momentos de la televisión. Cuando terminó la final todos nos fuimos a la calle para celebrarlo.

- Si España gana el Mundial sería capaz de...

- De nada épico. Me divierte pero no me da para hacer locuras.