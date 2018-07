El Rey Felipe VI podría presenciar hoy el partido contra Rusia sin la compañía de Putin El Rey Felipe VI. / Efe No está ni siquiera previsto que el Rey y el máximo dirigente ruso se reúnan al margen del evento deportivo RAFAEL M. MAÑUECO Corresponsal en Moscú Domingo, 1 julio 2018, 10:06

El Rey Felipe VI estará hoy presente en el estadio moscovita de Luzhnikí para presenciar el encuentro de octavos de final del Mundial de Fútbol Rusia-2018 entre España y Rusia. Sin embargo, salvo cambios de última hora, en el palco no le acompañará el presidente Vladímir Putin. De hecho, no está ni siquiera previsto que el Rey y el máximo dirigente ruso se reúnan al margen del evento deportivo.

Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, «la agenda del Rey de España prevé una estancia muy corta en Moscú. En realidad, llegará solo para asistir al partido y abandonará Rusia enseguida». Pese a la brevedad de la estancia, Peskov aseguró que «Rusia se alegra mucho» de que el monarca español acuda a ver el choque entre las dos selecciones.

En cuanto al presidente ruso, Peskov declaró el viernes que «lamentablemente, la agenda de Putin no le permitirá presenciar el partido», aunque, añadió, «lo verá de alguna manera». El portavoz presidencial subrayó que lo que sí ha estado incluido en sus previsiones «ha sido la asistencia a la inauguración y la clausura» del Mundial.

Es cierto que, hasta el momento, Putin no ha estado en ningún otro partido, salvo el de la apertura del campeonato, el pasado 14 de junio, día en el que jugaron las selecciones de Rusia y Arabia Saudí. Entonces, le acompañaron en el palco, no sólo el príncipe Salman, el heredero del trono saudí, sino varios jefes de Estado y de Gobierno de algunos países Iberoamericanos y, sobre todo, de antiguas repúblicas soviéticas. No acudió ningún líder occidental.

Felipe VI no ha efectuado ningún viaje a Rusia desde que fue proclamado Monarca de la Corona española, en junio de 2014, pero sí se ha visto con Putin en calidad de jefe de Estado. Fue en junio del año pasado en Astaná, la capital de Kazajstán, a donde acudió para inaugurar el pabellón de España en la Exposición Internacional. Con ese motivo, el Rey y el presidente ruso mantuvieron una breve reunión. Los dos ya se habían entrevistado en Rusia, pero siendo Felipe todavía príncipe.

En 2014, el jefe del Kremlin le envió a Felipe VI un mensaje de felicitación con motivo de su proclamación como Rey de España. Días antes, Putin habló por teléfono con Don Juan Carlos con quien mantuvo unas excelentes relaciones. Don Felipe viajó varias veces a Rusia siendo príncipe, una de ellas para inaugurar el Instituto Cervantes de Moscú.