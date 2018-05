Mundial | Rusia 2018 La FIFA cuelga el cartel de no hay billetes en nueve de las once sedes Estadio de Sochi. / Efe Sólo quedan entradas para los partidos que se disputarán en Volgogrado y Saransk EFE Moscú Martes, 1 mayo 2018, 18:48

La FIFA ha colgado este martes el cartel de no hay billetes en nueve de las once ciudades que acogerán partidos del Mundial, con lo sólo quedan entradas para partidos en Volgogrado y Saransk. Cientos de aficionados hicieron hoy cola para comprar entradas al abrirse la fase de venta física en los centros habilitados por la FIFA en las once sedes.

A las pocas horas de abrir la FIFA colgó un cartel en el que informaba a los interesados de que ya no había boletos en Moscú, San Petersburgo, Kazán, Samara, Nizhni Nóvgorod, Sochi, Rostov, Kaliningrado y Yekaterimburgo. Poco después también se cayó de la lista Nizhni Nóvgorod, con lo que cada vez hay menos opciones para los hinchas que aún no han solicitado o adquirido su entrada.

Según la web de la FIFA, aún quedan entradas para los partidos entre Inglaterra y Túnez; Nigeria e Islandia; Egipto y Arabia Saudí; y Japón y Polonia. Todos esos partidos se jugarán en Volgogrado, la antigua Stalingrado, que sólo acogerá encuentros de la primera fase.

Sorprende el hecho de que los ingleses no hayan inundado la web de la FIFA de solicitudes, pero, según informó el Reino Unido, el número de aficionados de ese país que viajarán a Rusia será mucho menor que hace cuatro años debido a las tensiones bilaterales.

En cuanto a Saransk, la ciudad más pequeña del torneo, ya sólo quedan asientos para el enfrentamiento del 28 de junio entre Panamá y Túnez.

Se espera un lleno en todos los partidos

Pese a que el día amaneció con lluvia, en Moscú unas 200 personas abarrotaron desde primeras horas los accesos al centro de ventas en Moscú, donde se disputará el partido inaugural, una de las semifinales y la gran final. Algunos se personaron en las puertas del centro poco después de la medianoche, pues, según informó la prensa local, ya no quedan muchas entradas a la venta.

Lo mismo ocurrió en otros lugares como Sochi (mar Negro), donde debutará España contra Portugal el 15 de junio; San Petersburgo; el enclave de Kaliningrado o Samara. La FIFA pronosticó que los doce estadios de Rusia 2018 mostrarán un lleno a rebosar desde el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudí del 14 de junio.

El máximo organismo del fútbol mundial puso a la venta el pasado 18 de abril más de un millón de entradas en la última ventana de ventas que concluirá el día de la final, el 15 de julio.

Hasta el día hoy, en los centros de venta sólo se podían recoger los boletos antes adquiridos en la web oficial de la FIFA.

Desde el 1 de junio nuevas oficinas de venta se habilitarán en los tres principales aeropuertos de la capital rusa (Domodédovo, Sheremétievo y Vnúkovo), al igual que en San Petersburgo, Kazán y Samara.

Más de la mitad de las entradas ya repartidas -entre un millón y medio y dos millones- han sido adquiridas por aficionados rusos, seguidos por seguidores de países latinoamericanos como Argentina, México, Colombia o Perú, y otros como EEUU y China.