«He decidido quedarme en el Atlético» Griezmann, durante un partido con el Atlético de Madrid. / EFE Antonie Griezmann despejó su futuro en un documental emitido por televisión VÍCTOR M. ROBLEDO Madrid Jueves, 14 junio 2018, 22:45

«Estaréis hartitos por los comentarios que dicen si me voy, si me quedo, cuánto me dan, cuánto no me dan… Pero la verdad es la que voy a decir ahora». Antonie Griezmann se adentró ayer en un terreno nunca antes explorado por un futbolista. El delantero francés eligió el formato documental para anunciar su futuro, tras varias semanas deshojando la margarita ante las oferta de renovación del Atlético de Madrid y la propuesta de fichaje por el Barcelona. A las 21.48, cuando el canal de televisión Movistar Cero terminó de emitir 'La decisión', el horizonte del francés ya estaba despejado. «He decidido quedarme. Ahora hay que demostrar a todo el mundo que no me he equivocado y que confío en este club», había anunciado el '7' rojiblanco segundos antes en la última secuencia del programa, rodada frente al Wanda Metropolitano.

El documental recogió todo el proceso vivido por Griezmann en los dos últimos meses, con un relato que arranca el 16 de abril. El francés, vestido con una camiseta de la NBA, se sometía a una sesión de tatuaje en su casa de Madrid mientras admitía sus dudas ante los dos caminos que se abrían ante sí. Su hermana Maud, que es además su representante, le transmitió pocos días después a través de una conversación telefónica los argumentos utilizados por el Barça para tratar de convencerlo. «El Barça paga menos, pero en el ámbito deportivo dicen que no ha ganado la Champions en los últimos tres años y quieren ganarla contigo. Tienes más opciones de ganarla con el Barça que con el Atlético», apuntó Maud.

Con el paso de las semanas, Griezmann pasó por varias etapas de dudas, aunque se mostró en todo momento convencido de acertar fuera cuál fuera la propuesta aceptada. Su principal incertidumbre parecía ser la capacidad de crecimiento del Atlético de Madrid para pelear por la Champions: «Quiero ganar algo, quiero ganar la Champions, porque algo nos falta para ganar cosas. Parece que es mala suerte, pero no es mala suerte, es que algo nos ha faltado. Ser siempre segundos o terceros… Nos falta algo».

Las cámaras siguieron a Griezmann y a su familia en su día a día. Dos días antes de la final de la Europa League, el francés seguía dándole vueltas a su decisión y lamentaba que en el Atlético de Madrid dieran credibilidad a los rumores. «En el club piensan que ya lo tengo todo hecho y que no se lo digo. Creen que ya tengo todo», explicó. Lejos de disminuir las dudas, la conquista del título europeo las multiplicó. Especialmente difícil para el francés resultó escuchar los abucheos de la afición rojiblanca en el último partido de Liga. Griezmann desveló a continuación que Diego Godín y Simeone se desplazaron por sorpresa a su casa para darle ánimos tras aquel partido, al haberle visto muy afectado anímicamente. «Me ha enfriado, porque yo estaba muy caliente», admitía el '7' rojiblanco.

El 3 de junio, tras una semana concentrado con su selección, Griezmann volvió durante unos días a Madrid. En otra charla telefónica con un amigo, el francés reconocía haber mantenido conversaciones con el Atlético de Madrid para conocer el proyecto del club de cara a la próxima temporada. Esa charla fue la que declinó definitivamente la balanza a favor de la propuesta rojiblanca. «Están haciendo todo lo posible para que el equipo siga creciendo y para que tengamos más posibilidades de llegar a la final de la Champions. Están haciendo un esfuerzo para traer a jugadores top. Quiero decir ya a la gente que me quiero quedar y creo que esto va a ser la diferencia», admitía. Un día antes de marcharse al Mundial grabó su mensaje final. Tras dos meses de reuniones, dudas y decenas de horas captadas por las cámaras, la decisión ya estaba tomada.

Reacciones de compañeros y rivales

Gerard Piqué fue de los primeros en opinar sobre la decisión del francés en redes sociales. Curiosamente, la productora del documental, 'Kosmos Studios', es propiedad, en parte, del central. El jugador del Barcelona, club al que finalmente no eligió el francés, opinó favorablemente sobre el documental en Twitter.

