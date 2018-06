Jordi Alba: «Dramatizamos un poco... menos mal que estamos ganando» 02:33 Jordi Alba, en rueda de prensa. / Afp El lateral es optimista y aunque sabe que «siempre hay aspectos a mejorar» pide quedarse «con que las cosas van bien» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Krasnodar Jueves, 21 junio 2018, 14:36

«Esperad un poquito a darnos palos, no empecéis ya por favor». Así finalizó, con tono bromista, Jordi Alba una rueda de prensa en la que compareció alegre, horas después del sufrido triunfo ante Irán y antes de tener la tarde libre decretada por Fernando Hierro. El lateral, que incluso analizó su futuro con el Barcelona, quiso destacar la importancia de la victoria... ante un rival tan trabajado defensivamente y que no había perdido desde 2014. «Irán buscó su partido, encerrados atrás y el planteamiento suyo fue muy bueno. No es fácil entrar ahí, crear ocasiones y marcar. En la jugada más afortunada para nosotros, llegó el gol. Seguro que será un rival difícil para Portugal, seguro que ellos se encuentran con muchas dificultades. Se encierra atrás. Nosotros lo sabíamos y creo que hicimos un gran partido», dijo antes de negar que sirva de consuelo que otros favoritos tengan dificultades para superar a sus rivales. «Es un campeonato que es diferente al resto, todos te pueden ganar. Ayer, a priori, España era la favorita pero los partidos se deciden por pequeños detalles».

En ese aspecto, no quiso cebarse con el juego de su rival, considerado por Carvajal como 'desleal' por las constantes pérdidas de tiempo. «Vi, como Dani, que perdieron más tiempo de lo normal, es fútbol, cada uno juega sus armas. Con sus armas nos complicaron muchísimo. Respetar a todas sus selecciones, te guste más o menos. En la primera parte se perdió mucho tiempo, más de lo normal pero es respetable. Cada uno juega como quiere o sabe. De hecho casi empatamos», explicó antes de evitar mojarse sobre el tipo de rival con el que puedan medirse en caso de ser primeros o segundos. «Hay que ser positivos, saber que tenemos una gran selección, cualquiera te puede ganar. Ojalá podamos quedar como primeros porque el cuadro será mejor. Cualquier rival te puede ganar. No tengo ninguna preferencia», avisó antes de sacar la cara por su compañero Leo Messi: «A priori era favorita ante Islandia (que ese día falló un penalti) pero no entiendo las críticas hacia Leo, pero tampoco entiendo muchas cosas. Es un jugador único, que hace mejor a su selección. Cualquiera que entienda de fútbol no tiene que criticar a Leo».

No se ve fuera del Barça

Además, hablo de varios nombres propios: Hierro, Isco y él mismo. Sobre el primero, el míster, no quiso compararlo con Julen Lopetegui: «Fernando es una persona, que ha encajado muy bien en el grupo, ya lo conocíamos. Una grandísima persona, cercano a todos los jugadores. Le ha tocado ser seleccionador y nosotros encantados. Nosotros, aprendiendo de él, la idea es la misma que teníamos con Julen. La esencia de la Selección sigue siendo la misma y ojalá que pueda hacer un gran papel con la Selección». De su compañero, al que conoció en el Valencia, reconoció que «es un jugador diferente, que hace cosas distintas» pero quiso destacar que aunque es «un grandísimo futbolista» y sin quitarle «méritos» lo «más importante es el equipo». Sobre su futuro, pese al interés de clubes como el Tottenham, aclaró que no piensa en irse: «Estoy muy bien en el Barcelona ojalá pueda seguir muchos años pero poder continuar depende de mi rendimiento. No es por echarme flores pero creo que he hecho una buena temporada. No me veo fuera del Barcelona, al menos por mi parte».

Alba se fue animando con las respuestas ante los medios y explicó que el sentimiento dentro de la caseta es de optimismo, que se ven fuertes tras los dos primeros partidos por lo que no entiende algunas críticas: «No hay nada en concreto con lo que me quedaría, creo que estamos haciendo las cosas bien. Dramatizamos un poco... menos mal que estamos ganando. No nos tenemos que engañar, las cosas van bien. Nos hemos acostumbrado en los últimos años, pero aunque siempre influye el factor suerte antes no se ganaba como ahora, respetando a todos los jugadores. Somos así, siempre nos gusta mirar lo malo en vez de a lo bueno. Hay que ser positivos en esta vida y esperar un poco para darnos palos, por favor», dijo con una sonrisa tras insistir en varias ocasiones que «las sensaciones son buenas» y lo unido que está el equipo.

Reina no se ejercitó

La rueda de prensa fue posterior a la sesión de entrenamiento, celebrado bajo un intenso calor (superior a los 32 grados) y en el que no participó Pepe Reina, que ya el pasado jueves no pudo completar la práctica debido a unas molestias derivadas de la contractura paravertebral cervical ya conocida. Tras la sesión varios de los futbolistas aprovecharon para realizar los estiramientos en una de las zonas cercanas a los campos de entrenamiento y bromearon, en las redes sociales, con la sesión de 'playa' que tuvieron al sol antes de la comida.