Sampaoli: «Tengo mucho dolor, no he leído el partido como correspondía» Jorge Sampaoli se lamenta durante el partido ante Croacia. / EFE «Messi está perjudicado por no encontrar el equipo que se acomode mejor a él», reconoció el seleccionador de la albiceleste

Jorge Sampaoli asumió la responsabilidad del desastre protagonizado por Argentina ante Croacia (3-0) y reconoció sentir «mucho dolor por no haber estado a la altura de lo que quería el pueblo argentino». «Yo estaba muy esperanzado y tengo mucho dolor por la derrota, pero seguramente no habré leído el partido como correspondía. Nosotros (el cuerpo técnico), como conductores, nos tenemos que hacer cargo de realidades, y esta realidad me toca a mí», reconoció el seleccionador de la albiceleste.

«Después del primer gol se quebró emocionalmente todo y no tuvimos argumentos futbolísticos», lamentó. «Todo lo que le sucede al equipo tiene que ver también con la conducción. El proyecto de partido no prosperó y así es difícil que destaquen jugadores», respondió cuando se le preguntó por el pobre rendimiento de Leo Messi.

«No sé si siento vergüenza, pero sí dolor. A mí hace mucho tiempo que estando de conductor no me tocaba esto y me tocó ahora con la camiseta de mi país, y es muy doloroso», insistió el exseleccionador de Chile y extécnico del Sevilla, abatido y agarrado ahora «a una mínima posibilidad que quede».

A Sampaoli se le preguntó también por la inevitable comparación entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, pero en un momento tan crítico para el 10 de Argentina quiso zanjar el asunto: «Cristiano es un excelente jugador. Lo dicen los títulos en su equipo y en su selección. Hablar de comparaciones en este momento, por lo que estamos viviendo, incomoda la realidad del momento de Leo, que está perjudicado por no encontrar nosotros el equipo que se acomode mejor a él».