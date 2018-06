José Guirao: «Ya le he dicho a Rubiales que esto va a acabar conmigo» Guirao, a la derecha, saluda al presidente Luis Rubiales. / EFE El nuevo ministro de Cultura y Deporte se estrenó con nervios en el palco, donde «parecía que no tenían sangre» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Kazán Miércoles, 20 junio 2018, 22:54

El nuevo ministro de Cultura y Deporte se estrenó en el palco en el partido ante Irán, y menudo debut. «Ha sido una experiencia dura porque ha sido un partido complicado, pero lo he pasado muy bien... Y sobre todo que hemos ganado, que es lo importante», confesó aliviado José Guirao tras el choque.

Durante el mismo, sí que sufrió un poco el ministro junto a Rubiales e Infantino: «Yo para estas cosas... Ya le he dicho a Rubiales que esto va a acabar conmigo, no tengo templanza para estas cosas. Tendré que adquirirla». Preguntado acerca de quién sufrió más, Guirao alza la mano. «No sé quién lo estaba pasando peor, parecía que no tenían sangre. El presidente de la FIFA, de la Federación Española... Yo como no sabía esas reglas del juego he estado más natural y más suelto que ellos», señaló.

Guirao, en todo caso, tiene intención de acompañar a España tan lejos como sea posible en Rusia. «Ya tengo marcada la fecha del próximo partido, y las que hagan falta. Ya le he dicho a Rubiales que espero seguir viéndolos, y eso quiere decir que tienen que seguir ganando».