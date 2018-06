Kane, nuevo pichichi del Mundial Harry Kane, durante el Inglaterra-Panamá. / REUTERS Con su triplete a Panamá, el inglés se colocó como máximo goleador de Rusia 2018 superando a Lukaku y Cristiano Ronaldo COLPISA Madrid Domingo, 24 junio 2018, 17:11

El Mundial tiene nuevo máximo goleador. Si desde, prácticamente, el primer día del Mundial, el luso Cristiano Ronaldo había estado ocupando esta posición, tras sus tres goles a España y su posterior tanto a Marruecos, este pasado fin de semana la cosa dio un vuelco. Primero porque el belga Romelu Lukaku fue capaz de igualarlo, llegando a cuatro tantos tras su doblete a Túnez; y segundo porque fue superado por el inglés Harry Kane, que con su triplete a Panamá, se convirtió en el nuevo bota de oro provisional de Rusia 2018.

El inglés se mostró muy contento tras el encuentro con sus tres goles. «Me he llevado una pelota que me hace sentirme orgulloso. No muchos jugadores han hecho un triplete en un Mundial, así que estoy muy orgulloso«, declaró. Kane no quiso hablar de su posición en la tabla de goleadores, y afirmó que solo le preocupa »el equipo«.»Nos sentimos muy orgullosos los unos de los otros. Hemos jugado con disciplina y haciendo mucho trabajo« afirmó.

El capitán de la selección, con los cinco goles de este Mundial, ya es el segundo máximo goleador inglés en la historia de los Mundiales, teniendo sólo por delante a Lineker, con diez, que además cuenta con el record de goles marcados por un inglés en una Copa del Mundo, seis. Kane tendrá la opción de superar este último record el próximo jueves en el duelo entre Inglaterra y Bélgica, donde además se enfrentará a uno de sus rivales por el trofeo de Pichichi de esta Copa del Mundo, Romelu Lukaku.