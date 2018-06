Kovacic quiere emigrar para ganarse a Croacia Kovacic, ante Neymar con Croacia. / EFE El centrocampista pide salir del Real Madrid con el objetivo de ser considerado por fin una estrella en su selección, donde es suplente por decreto MIGUEL OLMEDA Sábado, 23 junio 2018, 15:42

Este sábado, Mateo Kovacic sorprendía a todo el mundo confesando en una entrevista al diario 'Marca' sus intenciones de abandonar el Real Madrid este verano. «Quiero jugar y lo mejor es que deje el Madrid», decía, resignado a un papel secundario desde que llegó al Madrid en 2015. Quiere jugar y quiere ser Modric. Porque el croata pide salir en busca de minutos y también del reconocimiento de su país, que hasta ahora no le valora como un 'crack'.

En sus tres temporadas en el Madrid, Kovacic se ha ganado la confianza de todo el mundo. Primero, la de Zinedine Zidane, que aunque no le haya dado galones sí que ha confiado en su calidad, su energía y su trabajo en el centro del campo. No es fácil tener protagonismo en un eje en el que conviven Casemiro, Modric, Kroos e Isco, y el '23' ha logrado incluso ser titular en grandes noches como la vuelta de semifinales de Champions ante el Bayern. También la de sus compañeros, como Lucas Vázquez, que desea que siga en el Bernábeu. Sin embargo, en Croacia todo eso no es suficiente.

Y es que en su país de origen (que no natal, porque nació en Austria), Kovacic todavía es un jugador de segunda fila. Internacional, sí, pero un par de peldaños por debajo de Modric y Rakitic, las estrellas del combinado ajedrezado. La percepción es casi unánime: aficionados, prensa y hasta el seleccionador Zlatko Dalic consideran al madridista un suplente más en Croacia.

Los números se encargan de corroborarlo. En Rusia, Kovacic apenas ha disputado 20 minutos entre los choques ante Nigeria y Argentina, en el que incluso Brozovic se consolidó como un activo más importante para Dalic cuando el técnico decidió apostar por un tercer centrocampista. Durante la fase de clasificación mundialista, la situación fue similar para el blanco: fue el mediocentro con menos minutos de Croacia, por detras de Modric, Rakitic, Badelj y el mencionado Brozovic.

Con una salida que le garantice la titularidad, Kovacic quiere demostrar que puede compartir 'sala de máquinas' con Modric y, sobre todo, ocupar su sitio cuando el '10' decida dejar la selección. También ganarse el favor de su país, donde no vale ganar tres Champions seguidas si no eres titular.