Lloris: «Somos ambiciosos pero no debemos permitir que se nos suban los humos» Hugo Lloris en rueda de prensa / AFP El portero francés del Tottenham espera que Cavani pueda recuperarse: «Si Uruguay le pierde, será una pena» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Nizhny Novgorod Jueves, 5 julio 2018, 21:57

El capitán de Francia es su portero, Hugo Lloris. Tiene experiencia, ha vivido todo tipo de situaciones y no le agobia revivir el pasado, aunque sea doloroso. «Es difícil comparar el equipo de 2014 (en Brasil) y el de ahora. Algunos estaban ahí, eso nos puede servir de experiencia. Hay algunos de la Euro (perdida en casa ante Portugal) por lo que hay vivencias comunes que nos pueden ayudar» y en esa línea destacó el crecimiento de Paul Pogba. «Ha ido cumpliendo años y es más maduro. Todo lo que ha pasado en Turín y en el Manchester United le ha hecho crecer. Eso que le ha servido lo puede usar con nosotros en partidos así. Pogba es un líder natural y los grandes campeonatos sirven para revelar lo que uno lleva dentro como jugador y cómo persona», vaticinó.

El portero no oculta que la ilusión por alcanzar unas semifinales es superior a todo. No teme a nadie. Ni siquiera a Uruguay, pero insiste: «vamos paso a paso, etapa a etapa. Estamos metidos de lleno en el campeonato, preparándonos para un gran partido. Se trata de jugar los cuartos, Uruguay es un equipo fantástico y seguro que habrá una gran lucha mañana. Tenemos que estar atentos en todos los aspectos decisivos y creo que lo importante van a ser los detalles, sobre todo a nivel defensivo. Será importante no conceder ningún tiro libre ni un córner de manera fácil. Nosotros tenemos que mantener la intensidad y actividad, porque contamos con delanteros que saben tirar a puerta y hacer goles. Ellos conceden pocas ocasiones, son un equipo difícil pero nos vamos a concentrar en los detalles», insistió antes calificar como «normal estar nervioso o estresado en un partido de este tipo de torneos. Hace falta talento, suerte y además saber lo que tienes que hacer ante un rival al que respetas».

Además, aunque le pueda beneficiar que Uruguay pueda perder a una de sus estrellas, Edinson Cavani, declaró su admiración por el delantero charrúa «Cavani ha marcado la historia del PSG con todos los goles que ha hecho. Es un ganador, es un líder y una persona muy respetada en Francia. Se le respeta como jugador y como persona. Nos estamos preparando para todo, por si está o no está. Sabemos que otros jugadores podrán ocupar su lugar. Si pierden a Cavani, será una pena. Es uno de los mejores del mundo y Uruguay es uno de los mejores equipos con un estilo muy claro. Son difíciles de gestionar independientemente de quién juegue».

Destacó la figura de Kyliam Mpappé, del que dijo «es un chico que tiene mucha ambición y que puede darle mucho a los equipos, ya sea el PSG o la selección. Tiene un futuro brillante por delante. Cuando uno tiene oportunidades, hay que aprovecharlas. Él está listo para ayudar al equipo y se presentó al mundo entero en el partido ante Argentina. Pero sigue centrado, fiel a sí mismo y esperando el partido», como el resto. Lloris no ocultó que «es normal que uno sienta euforia después de un partido como el de Argentina. Pero es importante poner los pies en el suelo. Confío en el entrenador y en el equipo técnico. Somos un equipo ambicioso y cuando uno es profesional hay que ser humilde, trabajar duro y no permitir que se te suban los humos».