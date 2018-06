Maradona pasó desapercibido en el Francia-Argentina Maradona durante el Francia-Argentina / AFP El 'Pelusa' acudió al palco acompañado por su pareja para disfrutar del partido ante los galos MELISA CABALEIRO Madrid Sábado, 30 junio 2018, 17:57

Diego Armando Maradona estuvo presente en el palco del Kazán Arena para presenciar, en vivo y en directo, el emocionante choque de octavos de final entre su selección y los 'bleus'. Tras el bochornoso espectáculo ofrecido por el argentino durante el encuentro contra Nigeria, esta vez se mostró mucho más comedido.

Una fatídica noche -para Maradona- en la que pasó por todos los estados de ánimo: desde bailar con una aficionada nigeriana, hasta encomendarse a todos los santos con los brazos en alto en el empate de la albiceleste, pasando por una pequeña siesta y, la más que efusiva celebración del gol de la victoria para la albiceleste, con doble peineta incluida. Tras esta montaña rusa de emociones, Diego Armando tuvo que ser ayudado por varias personas para abandonar el palco, en un estado muy preocupante, protagonizando unas imágenes que han dado la vuelta al mundo.

Por todo ello, se especuló con que la FIFA podría quitarle su cargo de embajador de la FIFA en Rusia 2018, trabajo con el que, el 'Pelusa' cobra 11.000 euros al día -sin contar privilegios como los viajes y las dietas - que costea la organización. El director de competiciones de la FIFA, Colin Smith, pidió respeto. «Esperamos que todos los jugadores, ex jugadores, personal, hinchas, que todos se comporten de forma respetuosa». Además, alabó las cualidades del argentino, calificándole como «único» y afirmando que «es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos».

Sin embargo, en el choque contra Francia, Maradona se mantuvo discreto. Celebró el empate de Di María en el palco, con los brazos al viento y unas gafas de sol, quizá para evitar comentarios ofensivos. Un palco en el que tuvo que ver como su equipo se quedó a un gol de forzar la prórroga, junto a leyendas futbolísticas como Ronaldo Nazario y Javier Zanetti. Y es que, según afirma él mismo, aún le queda cuerda para rato. «Tengo el caparazón muy duro para que me maten algunos estúpidos. Cuando me equivoqué, lo dije y me curé. Ahora estoy perfectamente, aunque algunos no quieren verme bien. Lo lamento por ellos», sentenció Maradona.