Messi roza un nuevo drama con Argentina El de Rosario tiene muchas papeletas de irse de vacío del Mundial tras la derrota ante Croacia GABRIEL CUESTA Jueves, 21 junio 2018, 22:24

Leo Messi no para de tener pesadilla tras pesadilla cuando se pone la elástica de Argentina. El futbolista del Barça volvió a vivir un auténtico infierno en el encuentro ante Croacia, en el que la albiceleste sufrió una goleada sangrante. Todas sus figuras estuvieron ausentes, desaparecidas. Entre ellas el de Rosario. Que parece que no es capaz de cambiar esa mirada perdida y alzar la frente para dejar de estar cabizbajo.

Otra vez vive una tragedia para su país. Otra vez volverá a estar en el centro de las críticas tras su discreta actuación. Y otra vez se irá de vacío. Sabiendo que su espina clavada es nunca haber sido campeón con su selección. Porque en Argentina le exigen que tire del carro, como lo hace en el Barça. Y que levante título. Como lo suele hacer con la elástica azulgrana. Pero el cuento solo es de hadas en la ciudad Condal. Y con su patria nunca hay un final feliz.

El sabor amargo de la derrota le llega en esta ocasión en una fase de grupos que se le complica enormemente a la espera de lo que suceda este viernes en el choque entre Nigeria e Islandia. Pero las opciones son complicadas y las matemáticas dicen que es muy probable que se vayan de Rusia a la primera de cambio.

La suerte no le sonríe a Messi. Porque en realidad no es tan fácil alcanzar tres finales internacionales. Dos de la Copa América y la del pasado Mundial de Brasil. El primer varapalo fue en 2007, cuando Brasil le goleó por 3 a 0 en la final de la máxima cita sudamericana. El segundo, el gol de Gotze en el descuento de la pasada Copa del Mundo que le dio la gloria a Alemania. Y el tercero, el más dolorosa para el de Rosario, fue de nuevo en la final de la Copa América, cuando perdió en los penaltis ante Chile. Ahí dijo basta. Y anunció que dejaba la albiceletes. Pero fue un calentón y rectificó. No quería esa espina clavada. «Lo sentí de esa manera, por cómo se habían dado las cosas, porque era la tercera seguida. Cuando volví a ver a jugar a la selección me arrepentí. Una vez pasó todo me dieron ganas de volver otra vez».

Pero puede que nunca consiga sacársela. A punto de cumplir 31 años dejó entrever antes del comienzo del Mundial que podría ser su última aparición en esta gran cita. «Siempre lo tomamos como la última oportunidad. Ahora más que nunca. Se va una generación importante donde prácticamente van a cambiar muchos jugadores. Es ahora o nunca. No hay otro más», aseguró. Messi está a punto de perder su último tren.