«Neymar es realmente patético y lo que hace es lamentable» Neymar manda callar a la grada mexicana tras marcar. / Afp Aumentan las críticas al brasileño por su supuesto teatro ante las entradas de los rivales COLPISA Madrid Martes, 3 julio 2018, 12:53

Neymar está siendo protagonista del Mundial por sus goles, por las patadas que recibe y por el supuesto teatro que hace durante dodos los partidos. Muchas han sido las voces que han criticado la actitud del futbolista brasileño en este Mundial y que se unen a las que han criticado sus acciones durante los últimos años en la Liga española y ahora en la francesa. El último en hacerlo tras el partido entre Brasil y México ha sido Peter Schmeichel, ex portero de la selección danesa, que atizó a Neymar al señalar que «la única palabra que se me ocurre para calificar lo que hace es lamentable».

Además, Schmeichel fue más allá al señalar que «la FIFA debería vigilar eso y analizar su comportamiento». «Hago un llamamiento a la FIFA, porque lo de Neymar no es algo agradable de ver. Ahora que tenemos el VAR podemos vigilar todas las simulaciones. Acapara tanta atención que todos los niños le ven y eso no es bueno. Lo que hace Neymar no es agradable de ver, no lo queremos ver en el fútbol», señaló. Además, puso en duda que Neymar pueda llegar a ser el mejor futbolista del mundo con esa actitud: «¿Ustedes ven a hacer Cristiano hacer eso? Él aprendió todo eso muy rápido. ¿Y ven que lo haga Messi o Harry Kane?».

Pero no ha sido el único exfutbolista que ha criticado la actitud de Neymar. Otro mítico delantero como el inglés Alan Shearer aseguró que «No hay ninguna duda de su habilidad, es un jugador magnífico... pero es realmente patético cuando se revuelca como si estuviera agonizando». El ariete inglés mandó un mensaje al brasileño en las redes sociales en las que se mostraba cansado de sus simulaciones: «Basta. Estamos hartos».

El seleccionador de México, equipo al que derrotó Brasil en octavos de final, Juan Carlos Osorio explotó al señalar directamente a Neymar y sus simulaciones: «Es una vergüenza que se pierda tanto tiempo en un jugador». Además, recordó que «hubo una acción que se demoró cuatro minutos y eso no es un buen ejemplo para el mundo del fútbol y todos los niños que lo están viendo. Debe ser un juego de virilidad, determinación y de hombres como se juega en otros deportes y no con tanta payasada».

El lateral mexicano, Miguel Layún, que fue el encargado de marcar a Neymar durante el partido de octavos de final, tuvo algún pique con el brasileño del que aseguró que «ya sabemos cómo es y lo que hace». Layún añadió que «si a Neymar le molesta que se vaya a su casa. Si quiere estar tumbado que se vaya a la cama».