Perú buscar despedirse con victoria y Australia apurar sus opciones

Bert van Marwijk, seleccionador de Australia. / Reuters Los 'socceroos' aún podrían lograr la segunda clasificación para octavos de su historia

Perú buscará este martes acabar con un triunfo su participación en el Mundial de Rusia ante una selección de Australia que no ha dicho definitivamente adiós a la posibilidad de conseguir, por segunda vez en su historia, la clasificación para octavos de final. Los de Ricardo Gareca han afrontado su última semana en Rusia como un proceso de reflexión, tras haber sufrido frente a Francia la segunda derrota que les dejaba sin opciones de superar la fase de grupos.

El primer Mundial de la Blanquirroja en 36 años se acabará de forma demasiado abrupta y la selección ha buscado por todos los medios preservar el legado de una generación que ha devuelto el sueño al pueblo peruano.

La mejor manera, piensan en la selección, es acabar con un triunfo, aunque solo sea simbólico, que deje un buen sabor de boca en jugadores y aficionados, algo que no pudieron hacer en el Mundial de España de 1982, cuando se marcharon derrotados por Polonia. Ahora es más asequible conseguir una buena nota final que preserve el buen ambiente.

Perú es consciente de que ha hecho en Rusia un fútbol de los más vistosos, con más proyección ofensiva, pero lo cierto es que no ha marcado ningún gol, lo que invita a la reflexión. La autocrítica, sin embargo, queda a un lado, porque la prioridad en la selección es renovar el contrato del argentino Gareca, considerado el artífice del retorno de Perú a la elite del fútbol.

Al 'Tigre' le llegan los cantos de sirena del banquillo de su país natal, lo que supondría un traumatismo en Perú. Eso otorga una valía todavía mayor al triunfo frente a Australia, que volvería a mostrar el entusiasmo desatado en el país por el fútbol gracias a su buen trabajo.

El técnico afrontará el duelo contra los australianos con dos bajas en su plantilla y la duda aún sobre la total recuperación de otro. El delantero Jefferson Farfán sufrió el pasado sábado un golpe en la cabeza durante el entrenamiento que le dejó inconsciente unos minutos, por lo que, por precaución, se encuentra internado en una clínica de Moscú. 'La Foquita' no ha sido titular pero tiene influencia en el trabajo del equipo, por lo que su baja definitiva resulta sensible.

El defensa central Alberto 'el Mudo' Rodríguez se lesionó contra Francia y dejará su puesto en el centro de la defensa a Anderson Santamaría. Renato Tapia, quien se desmayó durante un fuerte choque en el partido inaugural frente a Dinamarca, aún se encuentra en algodones. Gareca ha querido esperarlo pero, de no pasar la valoración médica, será sustituido por Anderson Santamaría.

Australia se juega la clasificación a octavos pero sabe que Perú tiene mucho que ganar, aunque no para continuar en Rusia. Los Socceroos llegan a Sochi polarizados por la decisión del seleccionador Bert Van Marwijk de prescindir del ídolo Tom Cahill, quien a los 38 años es el máximo goleador con 50 en 105 partidos.

Cahill no estuvo en la derrota ante Francia por 2-1 ni en el empate 1-1 con Dinam arca. La prensa y los hinchas presionan por la inclusión en el once titular pero el técnico ha manifestado que Cahill no es, siquiera, la segunda opción. No obstante, la lesión del ariete Andrew Nabbout podrá acercar al goleador al último partido de la fase de grupos. Nabbout se dislocó el hombre derecho durante el choque con Dinamarca y su puesto debe ser tomado por Jaime McLaren o Tom Juric. «Estamos listos para jugar, tanto Tim, Jaime y yo. Quien sea el elegido está en condiciones para este gran partido», declaró Juric.