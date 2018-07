México pone a prueba el favoritismo de Brasil Neymar, en un entrenamiento de Brasil. / Afp Marcelo no se recupera a tiempo de su lesión en la espalda y deja su hueco en el once a Filipe Luís VÍCTOR M. ROBLEDO Lunes, 2 julio 2018, 00:59

Juan Carlos Osorio quiso ayer quitar presión a su equipo a la vez que dejaba un aviso a la selección brasileña. En la víspera de su enfrentamiento de esta tarde, el técnico de México puso a su rival la etiqueta de máxima favorita para hacerse con el título, aunque adelantó un plan ambicioso para plantarle cara. «Vamos a poner un equipo en cancha con, al menos, cinco jugadores ofensivos», aseguró el seleccionador en su aparición ante los medios. Con Alemania, Argentina, Portugal y España fuera del torneo, el peso de la historia cae ante una Brasil que ha ido de menos a más desde que empezó la competición.

Tite, seleccionador brasileño, deberá recomponer su once para medirse a México. El madridista Marcelo no se ha recuperado a tiempo de la lesión en la espalda que le obligó a abandonar el césped en la primera mitad del partido ante Serbia y dejará su lugar en el once a Filipe Luís. Además, el técnico ha deslizado que Fágner será titular en el lateral derecho en detrimento de Danilo.

Tras conocer que Brasil sería su rival en octavos de final, la selección mexicana se encontró en su propia concentración con una amenaza aún mayor: un amago de epidemia de gripe. Los cambios de temperatura en los traslados y el aire acondicionado han mermado a algunos componentes del equipo de Juan Carlos Osorio, que tendrá que hacer un cambio obligado en su alineación habitual por la sanción del central Héctor Moreno. En principio, Hugo Ayala será su sustituto. También podría tener minutos el centrocampista Marco Fabián tras su buena actuación saliendo desde el banquillo en el partido ante Suecia. El peso en ataque volverá a recaer en el trío formado por Carlos Vela, Chicharito y 'Chucky' Lozano.

Será la cuarta ocasión en que México y Brasil se enfrenten en una cita mundialista. Los precedentes favorecen a los brasileños, con tres victorias, un empate, once goles a favor y ninguno en contra. Para la selección azteca, los octavos de final se han convertido en un muro casi imposible de derribar. Su última clasificación para cuartos se remonta al Mundial'86, en el que ejercieron como anfitriones. En cualquier caso, también existe un recuerdo al que se aferran los de Osorio: en los Juegos Olímpicos de 2012, México se alzó con la medalla de oro tras derrotar a la Brasil de Neymar en la final. «Estamos ante el partido de nuestras vidas», admitió hace unos días el mexicano Andrés Guardado.