La hercúlea Francia ante el volcán argentino Griezmann y Messi, las dos grandes estrellas de Francia y Argentina. Messi y los suyos buscan la grieta de un rival consistente, pero sin brillo, en el cruce que llevará a cuartos CÉSAR GARCÍA GRANERO Murcia Sábado, 30 junio 2018, 00:19

Un caramelo para empezar. El primer duelo de octavos es también el más sugerente, la 'prima donna' de los cruces. La hercúlea Francia ante el volcán argentino. Las dos partían como aspirantes, pero han jugado lo que llevamos de Mundial en dos mundos aparte. Para los galos la primera fase ha sido un remanso, sin brillo pero alejados de la taquicardia y el sobresalto, todo lo contrario que su vecina de enfrente hoy, Argentina, instalada en un desvarío continuo desde que arrancó el torneo. El juego cenagoso, los rumores sobre Messi y las alineaciones, la campaña contra el portero y, por supuesto, el show del Maradona más circense, han hecho de Argentina un polvorín del que todos hablan, más propio de las tablas que del césped. Mientras Francia vive, Argentina sobrevive, pero tiene la pasión de su gente y tiene a Messi. Ya apareció ante Nigeria y hoy también lo aguardan. Todos lo azuzan, pero todos lo esperan.

El problema para Argentina es que enfrente tiene al equipo quizá más robusto de todo el torneo. Varane, Umtiti y compañía son un muro. Para desabrochar a los galos quizá no baste con un segundo inspirado del '10'. Argentina va a necesitar más fútbol y menos vivir pendiente de un milagro para meter mano a una defensa inquebrantable, que solo lleva un gol en contra y, además, no ha recibido un tanto en sus siete últimos partidos contra equipos sudamericanos.

No es más que una estadística, y la estadística siempre es pasado, pero si algo se le ha atragantado a los de Sampaoli es la creación, poder sorprender a defensas bien ancladas. Sufrieron contra la de Islandia como sufrieron ante Nigeria, y ni que decir decir ante la de Croacia. No hay una sola zaga que no les haya causado trastornos y no haya dejado a Maradona en estado de trance, mirando al cielo con los ojos afantasmados. Para remediarlo, Sampaoli colocó a Banega con el fin de timonear a Argentina en la zona de creación y medio enmascaró el problema. El jugador del Sevilla da más vuelo al equipo y facilita la vida a Messi, que con él en el campo está más libre para atacar, así que lo normal es que juegue hoy.

El duelo de Banega con Pogba será de lo más reseñable. El jugador del United es el vivo ejemplo de lo que es la Francia de este Mundial, un futbolista con más pegada que brillo, con más veneno que malabares, y que ha sorprendido a todos en este torneo, para el anecdotario, hablando en un castellano fluido, se dice que por sus clases de español cuando el interés del Madrid y el Barça, se dice que por su novia boliviana. Como Griezmann, que también se entiende en castellano, y que no está viviendo un Mundial del todo plácido, tras marcar un solo gol en la primera fase y de penalti.

El propio seleccionador francés, Didier Deschamps, le ha pedido «algo más» en este Mundial. Tras esponjar el corazón de los atléticos, al anunciar que se quedaba en un pionero documental, ahora los franceses quieren que Griezmann esponje también el suyo. Francia no quiere un atacante más, quiere ver la estrella que se considera que es, aunque para ello tendrá que resolver sus tiranteces con el seleccionador, si es que las hay. Tras ser sustituido en el primer duelo ante Australia, ese en el que Deschamps le pidió algo más, el delantero no ha aparecido apenas, pero Deschamps, que le pidió resolver su futuro antes del torneo, también ha dicho que «es nuestro líder en ataque y seguirá siéndolo».

Precedentes favorables a Argentina

Hoy puede vivir su partido de gloria ante una defensa que se desajusta con frecuencia. Todos los equipos le han marcado goles, incluso aquellos con delanteras de poca monta como la de Islandia. Y ante la de más envergadura, la croata, la zaga argentina simplemente se hizo migas, quedó descuajeringada y con las vergüenzas al aire. Al menos, el debate del portero ha perdido fuelle. Con todo un país pidiendo a gritos enclaustrar a Caballero, tras su tremendo error ante Croacia, Armani ha tomado el relevo y lo ha hecho con éxito. Encajó un gol ante Nigeria, pero acalló el estrépito, dio seguridad a una zaga que la requería y recibió el beneplácito de la hinchada. Nunca un cambio tuvo tanto de bálsamo. Por eso sería impensable que no siguiera ni para alguien como Sampaoli, a quien le va la marcha y está habituado al ruido, sí, pero no a tanto estruendo.

En sus manos confía Argentina, que mira al pasado y el pasado le dice que nunca perdió ante Francia en la Copa del Mundo. En un país con tendencia al tremendismo en esto del fútbol, Rojo es uno de los nuevos héroes. El jugador del United, que casi se pierde el Mundial, marcó el gol decisivo ante Nigeria. La imagen de ese partido es Messi a hombros del central celebrando un gol que no fue un gol, sino una explosión de júbilo. «Hoy arranca la Copa para nosotros», dijo al acabar el partido Marcos Rojo.

Quizá lleve razón, es lo que más teme Francia, que considera a Argentina un equipo imprevisible. Superado el vértigo de no pasar la primera fase, quedarse en octavos es un tortazo, pero no ya una catástrofe. Eso puede hacer que Argentina juegue más liberada ante la consistente Francia, que hoy vive su examen de más calado tras caer en un grupo de poca alcurnia, que no ha exigido a los galos su versión más apañada. Hoy tendrán que mostrar su perfil bueno ante una Argentina quebradiza, pero fuera de catálogo, a la que es difícil clasificar porque no se sabe por dónde puede salir. El plato fuerte de octavos está servido. La imprevisible Argentina contra la robusta Francia. Dos estilos y dos ánimos diferentes. Las dos empezaron con pretensiones y ninguna quiere quedarse fuera antes de tiempo, pero...