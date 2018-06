Nigeria-Argentina: todos miran al '10' Messi cumplió 31 años el domingo y lo celebró con sus compañeros de selección. / Reuters Grupo D Tras desatar su ira contra Messi, Argentina confía en el despertar de su estrella para tumbar a Nigeria y poder pasar a octavos, si Islandia se lo permite CÉSAR GARCÍA GRANERO Murcia Martes, 26 junio 2018, 00:41

Argentina no llora, clama: amenazas, insultos, gritos, memes, ofensas, mofas, ruido y desilusión desaforada. Así, su selección baja hoy del patíbulo para saltar al césped. Lo hace hecha un faquir tras unos días sin misericordia, en los que la han macheteado por todos lados, y obligada a ganar dos veces el mismo partido: primero a Nigeria y luego al resto del mundo, que ha puesto en entredicho el liderazgo de Messi, la calidad del resto y la ciencia de Sampaoli.

Y todas las críticas han sido a voz en grito. Demasiada testosterona alrededor para un combinado que se juega la vida. Argentina está obligada a ganar a Nigeria y que Islandia no lo haga ante Croacia, o que lo haga y la albiceleste gane por uno más. Así que Argentina no tiene otra escapatoria que los goles, lo que más ha echado en falta junto a Messi, un Messi hasta ahora resignado, cabizbajo o vegetativo, como se quiera, pero hoy seguro que un Messi también herido. A él se agarran incluso aquellos que más lo vilipendian por una razón sencilla: saben que es la chistera del '10' o nada. Argentina no llora, clama, pero mientras, cruza los dedos y pide un deseo: que el '10' despierte.

¿Y cómo está el '10'? «Cuando las cosas no salen, todos tenemos nuestra frustración, pero Leo está bien», dijo el domingo Mascherano, de quien se dice que ha tomado las riendas de puertas adentro, junto al propio Messi, tras el descrédito de Sampaoli en el vestuario. En todo caso, las críticas nunca hacen cosquillas y el '10' debe estar mortificado por el remolino de burlas. Una de las mofas que corren estos días por su país reza así: 'Argentina está pidiendo al Papa Francisco que bautice a Messi para que se convierta en Cristiano'. Es solo uno de los muchos dardos que el jugador del Barcelona soporta estos días, comparado no solo con CR7, sino también con Maradona y con todo el que se ponga por delante en una selección que hoy podría tirar de los jugadores con más bagaje para ganar a Nigeria, pasar a octavos y anestesiar un tanto el entorno.

El problema de Argentina es que Nigeria está crecida, se siente bien, robustecida por su triunfo ante Islandia. La frase de su goleador, Ahmed Musa, lo resume todo: «Sé cómo marcar goles a Argentina». Si Argentina aplaudió sus dos tantos a Islandia, que le dieron una vida extra, hoy le tocará anularlo, desactivar a un jugador distinto, que destaca por su tino dentro y su corazón fuera. Se dice que hace poco Musa regaló cientos de sacos de arroz a sus paisanos con su cara y una frase para evitar triquiñuelas: 'No se vende'.

En todo caso, un empate podría bastar a Nigeria, que es segunda y solo tiene la duda de su capitán, el mediocentro Obi Mikel. La situación es idílica para una Nigeria campante, que quiere aprovechar el barullo en el que vive Argentina.